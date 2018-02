SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja i Faruk odlaze u bolnicu gdje čuju vijesti koje ih uznemire (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Antonio kaže Roxani da potraži stan i da ne smiju dopustiti da Diego upravlja njihovim životima. Roxana odgovori da neće dopustiti da joj on brani viđati sina. Sofía pokuša nagovoriti Ramóna da ostane s njom, ali on odgovori da je najbolje da ode. Sofía kaže Daliji da ako ne želi ostati bez posla i da Ramón sazna da joj je ona, Dalia, odala gdje se on skriva, morat će smisliti način da spriječi Ramónov odlazak. Antonio kaže Margariti da je Roxana prespavala kod njega jer ju je Diego to zamolio, ali obeća da se to više neće ponoviti. Ramón i Fabiola se susretnu, a on joj kaže da bi mu bilo drago da je od nje doznao za njezinu trudnoću. Ona odgovori da mu je htjela reći. Ramón zna da je zbog trudnoće ostala s Franciscom, mada ga ne voli. Francisco kaže Fabioli da bi je mogao poslati u zatvor zbog toga što ga je udarila. Ona odgovori da je to bilo u samoobrani te da bi ga Ramón ubio kad bi saznao što joj je pokušao učiniti. Andrea kaže Jorgeu i Juani da u Fabiolinu pogledu uvijek vidi vapaj za pomoć. Roxana kaže Antoniju da će osvjetlati svoj obraz jer je mnogo griješila, ali da nije zločinka.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral želi priznati Kader kako je ona prava unuka, no prekida ih Ejlul. Sadri zove Ejlul i priopćava joj vijesti o DNK testu. Meral se vraća u kuću pod uvjetom da Eždera nema, a Kader žali što nema tako brižnog djeda što Meral potrese. Cure nisu dobile smještaj u domu pa su Kader i Ejlul zabrinute gdje će živjeti. Džemre traži Meral novac, no ne želi joj reći zašto. Gunej izađe s prijateljima, a Zehra govori Songul kako ju sigurno vara. Gunej dolazi pijan kući te razljuti Songul koja mu ne vjeruje s kim je bio. Ežder govori Meral kako zna da je Banu bila trudna te da želi pronaći drugu nećakinju.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Jasna se vratila kući, gdje, korak po korak, odlučuje nastaviti sa svojim životom. Ona tješi Vladu i Eminu, koji su zabrinuti oko kafića koji sada sami moraju voditi. Blaženka zatiče Dinu u svom stanu i napada ju. Nakon toga inscenira susret Dine i Štefa te govori Štefu kako su Dina i Blaž ljubavnici. Sonja odluči posjetiti očev grob i šokira se kada tamo ugleda Ranka koji hvali Milana zato što je „ispoštovao“ njihov dogovor. Sonja konfrontira Ranka – optuži ga da je on natjerao Milana na samoubojstvo. Ranko je manipulativno uvjeri da neće remetiti njenu sreću s Tomom. Sonja kod Ranka ugleda ženske cipele, ne znajući kome pripadaju. Sonja pronalazi očevo pismo naslovljeno na njeno ime. Milan želi da ona nastavi dalje sa svojim životom i vrati se studiju. Ranko posjećuje Editu, podsjeti ju na Ugovor koji su sklopili i zahtijeva da mu vrati dug do preksutra.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Sureja dolazi do Dilare. Ljuta je jer joj Dilara nije rekla za Adema kao partnera. Faruk pita Dilaru koliko je Adem uložio u školu i daje uvjet da se iz škole povlači ili Adem ili Sureja. Sureja govori Faruku kako veza može izdržati sve osim nepovjerenja što njega natjera na razmišljanje. Fikret i Esma razgovaraju o Muratu i odnosima u obitelji. Faruk priređuje Sureji iznenađenje. Sureja dobije poziv iz bolnice. Zejnep donosi Muratu časopise, a Esma se posvađa s njom. Zejnep Muratu govori kako ide na utrku motocikala, što njega uzruja. Sureja i Faruk dolaze k Begum koja im priopćava zabrinjavajuću vijest u vezi s djetetom.