SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja i Faruk nastoje riješiti bračnu krizu u koju su upali (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Maria Isis dolazi u skladište u školi sambe i ondje nalazi Josea Alfreda. Jose Alfredo bježi kada čuje da Maria Marta preklinje Antoninha da joj dopusti da ga vidi. Maurilio slijedi Josea Alfreda i pokuša ga ubiti. Maria Marta ugleda Maurilija s pištoljem. Severo je zabrinut zbog upozorenja direktora banke. Lucas odluči razgovarati s ocem. Felipe promatra Enrica. Magnolia nalazi álbum sa slikama Marije Marte i Silviana te odazi pregovarati s Teom. Jose Alfredo je uhićen.

NOVA TV, 15.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

U posve neočekivanom trenutku Gulru sretne Omera. Ona nastoji donijeti odluku koja će biti najbolja za njezino dijete te se vrati u vilu. Omerova i Gulfemina suradnja imat će posljedice kakve nitko ne želi. Taner i Čiček upadaju u još jednu svađu kada se iznenada pojavi Tanerova bivša djevojka. Novi šok sprema se i za Gulfem kad shvati da se Gulruina obitelj doselila natrag u vilu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Faruk se trudi riješiti veliki nesporazum sa Surejom, ali ona ne želi prihvatiti njegova objašnjenja. Pod utjecajem tuge, Sureja odlazi na neočekivano mjesto, a Faruk je za to vrijeme traži po cijelom gradu. Kada se napokon sretnu, Sureja i Faruk vode iskren razgovor i pokušavaju riješiti bračnu krizu u koju su upali. Ipek i Fikret su se ponovno rodili iz pepela i proživljavaju drugo proljeće. Adem je uspio uvjeriti Dilaru i dobili su pomoć terapeuta. Faruk rješava svoj odnos s Ozgur koja je potpuno shrvana kad shvati da je krivo protumačila Farukovo ponašanje, a sve to dovodi do velike tragedije.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Zorka zove Borisa da joj pomogne izbaviti Ivanu iz zatvora, ali je Boris ljutito odbija. Ivanu odvode u istražni zatvor, a Skorupovići su van sebe. Marko im pokušava pomoći pa im natukne da bi Ivana mogla biti oslobođena, ako se Mile Gnječ vrati u Hrvatsku i preda policiji. Petra, Lidija i Andrija odlaze u Bosnu i otmu Milu. Ante shvati iz Mireline opaske kako je loš ljubavnik. Mijo mu odluči pomoći da bude bolji. Tomo je ušao u novi biznis – otkupio je sprave za vježbanje i priprema prezentaciju, po sistemu piramide.