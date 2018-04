SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja i Dilara pokušavaju utješiti muževe koji su shrvani zbog nesreće (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro kaže da ne želi ostati u tvornici. Helô želi da Tiago riješi sve svoje probleme prije ženidbe s Letícijom, te da posluša svoje srce. Ciro daje otkaz. Pedro kaže maćehi da je otkrio da ona ima inozemni račun. Mag kaže da nije imala pojma o tome. Tiago i Letícia se svađaju. Ona se uvrijedi na neke njegove riječi. Tiago kaže Tiau da je u tvornici u tijeku revizija. Edu otkrije da ga tata želi poslati u inozemni internat. Edu želi da mu se roditelji rastanu i svađa se s ocem. Tiao nasrne na njega, ali Helô ga srpiječi u tome. Edu bježi Pedru. Gledson nagovara Mileide da pokrene neku svoju crkvu. Pedro moli Edua da nazove majku. Élio ponovno napada obitelj Leitao. Augusto odbija napadati svoje protivnike u kampanji za gradonačelnika. Ciro okreće Vitóriju protiv Pedra. Tiao se razbjesni kada vidi da Edu želi ostati kod Pedra. Helô gubi strpljenje sa kćeri. Tiago odlazi k Isabeli.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Defne zove Eždera kako bi dogovorila sastanak te se usred noći nađu u vili. Ona se onesvijesti te ju Ežder odnese doma. Nazan se naljuti na Eždera, no on ju pokušava savjetovati oko problema s Defne. Zehra primijeti Eždera kako izlazi iz Nazanine kuće te svima ispriča što je vidjela. Nazan dolazi braniti Eždera što Zehru natjera na spletkarenje. Džemre zasmeta Meralino ponašanje, no Songul smiri situaciju. Ali dobiva naredbu kako mora ubiti Ejlul čim ju pronađe. Ejlul želi vidjeti Alija, no Fadik joj to ne dopušta. Džemre poziva Serkana da uči u uredu što Nazan vidi. Pritišće Tunu da stane što prije između njih. Zehra ispriča Meral što je vidjela te izmisli trač.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Edita otvara dušu Dominiku, koji ju na kraju iznenadi informacijom da će postati baka, jer Snježana nosi Rankovo dijete. Na odlasku iz Vile, Dominik se susretne s Helenom koja se prestravi. Edita odlazi kod Snježane, sa željom da sudjeluje u životu svog unuka, ali Sneki ju grubo otpravi. Edita pokušava doprijeti do Ranka, govoreći mu da da razvod Sonji. No, Ranko nema namjeru pustiti ju. I dok Tomo shvaća da je Rusova smrt ključ za zatvaranje Ranka, Ranko i Dominik pritišću Štefa da požuri deložaciju radničkog naselja. Helena, Edita, pa i Ranko, su sve više zabrinuti za Mašu. Heleni sve više popuštaju živci te moli Ranka da joj dopusti da odvede Mašu, no on ju odbija. Kako bi pomogla Maši, Edita moli Branku za pomoć. Branka isprva ne želi, no potaknuta sjećanjem na majku, ipak joj odluči pomoći.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Begum se požali Pelin kako je mislila da s Džanom ima pravu ljubav. Sureja pokuša smiriti Adu, no Ipek joj to zamjeri. Akif nagovara Senem da napravi test za trudnoću radi stalnih mučnina. Ona negoduje, no ipak pristane kako bi bila sigurna. Oboje ne mogu vjerovati kako su zaručeni. Garip i Adem se sukobe oko nesreće. Adem traži odgovore koje Garip ne želi dati te ga upućuje na Rejhan. Dilara tješi Adema dok Sureja tješi Faruka. Braća ispituju Esmu što se zapravo dogodilo u požaru, no ona ne želi otkriti istinu.