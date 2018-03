SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja dolazi po svoje stvari u konak gdje se sukobi s Esmom i Begum (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Adalgisa kaže Teófilu da se Finito ne smije oženiti Luisom jer je ne voli i jer neće biti sretan. Teófilo odgovori da je Finito sam donio tu odluku te ako njoj to smeta, neka se udalji od njega. Adalgisa kaže Fredesvindi da voli Finita i da ga je izgubila. Kaže i da je Benito tužan jer je izgubio Luisu. Objasni joj da ona i Benito nikada nisu bili par, nego se vole kao rođaci. Dalia kaže Mami da će živjeti s Rulom. Luisa je pokušava uvjeriti da griješi, ali Dalia kaže da će sama odlučivati o svome životu. Julio kaže mami da priređuje ručak kako bi zaprosio Juanu i da bi volio da ona bude na toj večeri. Hortensia odgovori da nikada neće odobriti njegov brak sa sluškinjom. Ramón kaže Daliji da malo bolje razmisli jer Rulo nije tip za veze i da bi mogla požaliti. Ona mu odvrati da nije osoba koja joj može dijeliti savjete nakon što je nevjenčan živio s Fabiolom, a onda otišao Sofíji. Ramón odvrati da to nije istina i poželi joj svu sreću. Francisco prijavi policiji da u Antoniovoj radionici skrivaju veliku količinu droge. Policija pretražuje radionicu. Antonio se šokira kada mu policija kaže da je uhićen zbog trgovine drogom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Cure traže Meral na fakultetu, no ne uspiju je pronaći. Gunej se žali kako mu je teško raditi i učiti. Meral presretne obalna straža te biva uhićena. Madžide pati radi Harike. U taj tren Ežder dobiva poziv kako je Meral u Istanbulu. Ejlul i Džemre ju traže u vili te razgovaraju s Ežderom. Taj razgovor čuje Madžide koja u Ežderovim stvarima pronađe papir gdje je Meral sve ostavila njemu. Ali otkriva Feride pojedinosti o slučaju pronađene djevojčice. Zehra vodi Sedef u kupovinu najskupljih stvari. Madžide je odlučna osvetiti se Ežderu te u kolibi oslobađa Kader. Songul ugleda Zehru s vrećicama, no ona se uspije pretvarati. Kader pobjegne od Eždera te dolazi na policiju i oslobađa Meral. Kader javi Songul sretne vijesti.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Vera pristaje ostati kod Jasne u kući i govori joj da ima nedovršenog posla iz prošlosti s Editom. Blaž i Dina prijateljski prekidaju te Blaž dobiva ideju kako pomoći Profesoru. Govori Štefu da će prekinuti sa Dinom, ako on vrati Profesoru posao. Helena odlazi moliti Branku za pomoć. Ona pristaje zbog Maše te uspije nagovoriti Tomu da prihvati Helenin prijedlog – Sonja odlazi, a Helena dolazi na njeno mjesto. Nekoliko dana nakon što se Helena uselila k Tomi, odnos između njih je i dalje hladan. No, kada socijalna radnica najavi svoj posjet, shvaćaju kako moraju glumiti skladan bračni par. Sonja živi kod Jasne, tužna zbog rastanka s Tomom. Istovremeno, shvaća kako se Verino zdravlje pogoršalo. Edita, uznemirena zbog selidbe, odlazi kod Jasne i tamo se nađe licem u lice s Verom. Vera joj skoro prizna svoju mračnu tajnu, no u zadnji čas joj pozli i ne uspije reći.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Sureja putuje u konak i prisjeća se trenutaka s Farukom. Esma razgovara s Begum te ju uvjerava u Farukove osjećaje. Begum ugosti Sureju kao da je u svojoj kući što nju zasmeta. Njih dvije se sukobe. Akif dolazi k Senem po stvari koje je ostavio nakon vjenčanja, pokušavaju obuzdati osjećaje, no bezuspješno. Begum govori Sureji kako će se voditi vlastitim osjećajima kada je Faruk u pitanju. Sureja u svojoj bivšoj sobi zatekne Ipek koja joj objasni koji je smisao zamjene soba. Esma se sukobi sa Surejom. Ona joj govori kako ju nikad nije željela smatrati manje vrijednom. Posluga žali za Surejom. Rejhan zove Dilaru u kući kako bi joj rekla da je medeni mjesec otkazan. Esma priopći Faruku Surejin dolazak. Džan donosi papire za rastavu i ček što ražalosti Sureju. Begum i Faruk odluče Emiru reći istinu, no ne naiđu na njegovo odobravanje.