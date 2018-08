SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Suhejla i Bajram se rastaju, a Hulija upada u nove nevolje (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnólia odbija Tiaovu prošnju. Marina pristane izaći s Tiagom. Odlaze na pivo. Helo pokušava nagovoriti Leticiju da se ne brine zbog Marine. Marina razmjenjuje poruke s nekim dok razgovara s Tiagom. Dolazi Fabio, a Tiago odlazi. Tiao podere dokumente koji dokazuju Magnolijine dugove. Kaže da je ne želi kupiti, nego voljeti. Inzistira da ona ostane živjeti kod njega. Augusto pristane da Silvia živi s njima. Tiago kaže Leticiji da se našao s Marinom. Mileide kaže da će se Magnolia dići. Magnolia kaže da ne može vjerovati Tiau. Helo ima loš predosjećaj, a Pedro pokušava razgovarati s Leticijom. Silvia kaže da je Ciro Caiov tata i uznemiri Augusta. Pedro govori Augustu o novim saznanjima u vezi s Beth. Laura se vraća s puta. Marina odlazi Tiagu, a Leticiji to smeta. Flavia moli Elija da joj pomogne da upozna Marinu. Ana Lu je ljuta zbog Flavijinih insinuacija o Tiagu. Helo nije dobro. Pedro je moli da se odmara. Laura kaže Tiau da će razgovarati s Pedrom o njihovoj kćeri.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Merjem najavljuje da se vraća kući, no čini se da Ševket popušta jer ju nagovara da ostane kod njega. Selim je službeno postao Šekerdžizade, a Zejnep i Fatih su se pomirili. Fadik priznaje cijelu istinu o Zejnepinoj i Fatihovoj prošlosti pred Selin i Orhanom. Orhan odmah želi sve otkriti, no Selin ga spriječava. Fatih organizira zajednički odmor za sve u Americi i u avionu zaprosi Zejnep. No usred veselja, kapetan aviona se onesvijesti, a avion počne gorjeti.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Hulijin plan o pomirbi Suhejle i Bajrama nije uspio. Suhejla ostaje kod odluke o rastavi. Husejin je ignorirao Hulijin i Mahirov zahtjev da Hazer završi u zatvoru. Bitnije mu je da spasi tvrtku nego za zatvori Hazera. Zbog toga se Mahir užasno naljuti na Huliju, a Ipek više ne vjeruje ni njemu ni Huliji. Ipak tvrtka je spašena s obzirom na to da su uspjeli ponovno otvoriti rudnik. Isto tako, dobili su svoju kuću natrag. Hazer je shvatio da je pogriješio i odluči ostaviti sav novac Dževherima, a kuću Ipek i Muratu. Odlazi iz Istanbula kako bi sam sebe kaznio. Zija je priznao ubojstvo i ostatak života provesti će u zatvoru. Bade je cijela situacija previše i odlazi od kuće. Moli Ardu da ostane kod njega. Nilaj to ne odobrava, pa zove Huliju da riješi situaciju. Bade se ipak pristane vratiti kući. Dok Suhejla s odvjetnikom razgovara o razvodu, Bajram i Hatidže traže njemu novu suprugu. Suhejla šalje papire za razvod, a Bajram potpisuje bez pogovora. Hatidže poziva ženu iz sela da se upozna s Bajramom. Hulija pokušava doći do snimke koju joj je dala Ipek kako bi ponovno pridobila Mahirovo povjerenje. Odlazi u Husejinov ured i uvali se u nevolje. Husejin pristaje ništa ne reći Kerimu pod uvjetom da Hulija pristane na psihijatrijsko liječenje.