SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Studentica Ajlin optuži Kerima da ju je maltretirao zbog čega on poludi (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiao je grub prema Helô i pokuša je silom poljubiti. Ona ga uspije izbaciti iz galerije. Pedro pita Fausta o Cirovom i Magnólijinom odnosu. Tiago nalazi Isabelinu ogrlicu na kartodromu i raspituje se o njoj, ali ne nalazi je. Salete kaže Gustavu da je nestao novac. Luciane i Mileide prepiru se u policiji. Vitória se brine za Augusta. Pedro hvali Eduovu hrabrost prema ocu, te ga vozi kući. Ana Luisa, Élio i Tiago razgovaraju o Isabelinom nestanku. Aline glumi žrtvu pred Salete. Vitória odluči otići iz Augustova stana. Njega ta njezina odluka zaboli. Pedro jamči Helô da će se osvetiti Tiau. Gledson potiče Luciane da se vrati kući. Aline pokušava uvjeriti Marcaa da opet budu skupa. Misael otkrije da je Aline prevarila Marcaa. Vitória se vraća kući i otjera Cira. Salete uvjeri Zuzu da prihvati Bruninu i Jéssicinu vezu. Pedro slijedi Mag i vidi je kako ruča sa Cirom. Pedro odlazi razgovarati s Tiaom. Ulazi u njegov stan. Mag zastrašuje Zuzu. Tiao zatiče Pedra u svome stanu. Pedro mu prijeti i ugleda ožiljak na njegovom tijelu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep se pokušava snaći u vili. Prvi problem predstavlja joj ustajanje kad Gulsum ulazi, a zatim i jedenje prije nje. Prije spavanja Zejnep shvati kako Selim ima vrućicu te se uplaši. Gulsum joj pomogne što nju razljuti. Fatih priznaje Zejnep kako se nikada neće oženiti za djevojku koju mu obitelj odabere. Selin donosi Selima ocu što njega raznježi, a saznanje o djetetovom imenu smekša i bakino srce. Zejnep je ljuta na Gulsum jer je pozvala dojilju da brine o njezinom sinu. Fatih biva otet te mučen, no poštedi ga priznanje koje iznenadi Ševketa. Nakon što preboli vrućicu, Fatih je odlučan odvesti Zejnep k ocu.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Branka, Blaž i Maša iznenade Tomu povratkom u Vrhovac. Tomo, Sonja i Maša dijele sreću i maštaju o sretnoj budućnosti. Sonja prepriča Maši kako ju je Tomo zaprosio. Ranko se ne može pomiriti sa gubitkom sina. Iako im je Dina ostavila i više od onog što su tražili, Štef i Blaženka ne osjećaju užitak pobjede; štoviše, posramljeni su. Blaž iznenadi Blaženku svojim dolaskom, a Blaženka od njega skriva da Štef živi kod nje i laže da nema pojma zašto Štef stalno dolazi. Tomo iznenadi Sonju posebnim poklonom, a Maša i Branka dolaze u Editinu vilu. Ranko s oduševljenjem dočeka Mašu, nakon čega porazgovara s Brankom. Oni se napokon mire, preplavljeni emocijama… brat i sestra.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Husejin neprestano misli na Melek. Zove je da razgovara s njom. Zanima ga tko je Baharin otac. Melek mu govori da Bahar nije njezina biološka kći i da je krivo shvatio. Nihal dolazi k Melek. Melek kaže Nihal da ostane s njom jedan dan. Nihal pristane. Nakon što završi s telefonskim razgovorom, Husejin pozove k sebi Kevsera i kaže mu da otkazuje sve poslovne sastanke jer mora do utorka ostati izvan grada. Zatim Kevser prenosi Bajramu svoj razgovor s Husejinom. Bajram posumnja da nešto nije u redu i zaposli Atifa da prati Husejina. Husejin dolazi u ponoć k Melek. To vidi Nihal i kaže Melek da se pripazi. U tom trenutku Atif zove Bajrama kako bi mu priopćio da je vidio Husejina u nekom restoranu kako razgovara s nekom ženom. Sljedeći dan Melek odlazi k Husejinu pod izgovorom da mu odnese jelo. Vidjevši fotografiju Hulije i Mehmeta rasplače se. Bajram od Atifa saznaje da je riječ o Melek i tu vijest podijeli sa svojom sestrom Hatidže. Kaže joj da je Husejin našao ljubavnicu koja je Melek. Bajram odlazi k Melek i upozorava je da se kloni Husejina. Nakon upozorenja odlazi od nje. Ajlin dolazi u Kerimov kabinet. Upoznaje se s njim i zatraži ga pomoć jer želi biti asistentica jednom profesoru. Kerim kaže da će razgovarati s profesorom. Kerim poziva u stan kolege s posla i istraživače iz tima s kojima radi. Primjećuje da se jedan od kolega nabacuje Huliji i upozorava Huliju na to. Ajlin pokuca na vrata i ulazi u stan. To iznenadi Kerima i uzvanike. Kerim je ljubazno otjera iz stana. Sljedeći dan Ajlin dolazi u Kerimov kabinet i porječka se s njim. Nakon što Kerim ode iz kabineta, izlazi na hodnik uplakana. Kerimovim kolegama kaže da ju je Kerim seksualno maltretirao. Hulija se pokaje i pokuša zaustaviti Ajlin. Mahir joj kaže da je Ajlin odavno otišla u njegov kabinet. Kerim se ljutito vraća kući kad sljedeći dan na poslu dozna što se dogodilo. Kerim saznaje da će se protiv njega provesti istraga i prepušta se piću. Mahir zove Huliju kako bi joj priopćio da je incident završio u novinama. Kerim izlazi iz stana i dugo se ne vraća.