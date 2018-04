SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sonja bježi od Rusa i skriva se kod Tome gdje dolazi do okršaja (Čista ljubav)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro ispituje Tiaa o njegovu prijateljstvu sa Cirom. Isabela ne podnosi Tiaga. Tiao kaže Pedru da je pozajmio novac Faustu. Njih se dvojica zakvače. Dr. Bruno odluči ponuditi Jaderu da bude njegovatelj g. Faustu. Pedro susreće staroga prijatelja Olava. Élio ulovi Isabelu i Salete kako razgovaraju o muškacu koji je pucao u Suzanu i Faustu. Salete laže Éliju. Pedro i Élio razmišljaju kakve to interese ima Tiao prema Magnóliji. Helô šeće sa sinom Eduom. Letícia pita svoga dečka Tiaga razmišlja li o prekidu veze, a on pokušava ostati ljubazan. Aline uspije nagovoriti Marcaa da ne prijavi Vitóriju policiji i sretno to javlja Magnóliji. Edu obeća majci da neće reći ocu da je upoznao Pedra. Tiao odlazi Magnóliji, ali ona ne vjeruje u njegove dobre namjere. Tiao se sastaje s nekom prostitutkom. Pedro kaže Ani Lu da je Tiao krivac za Éliov otkaz. Élio istražuje Tiaovu prošlost. Tiago hrabri Letíciju da nastavi studij. Luciane vodi Vitóriju vidovnjakinji Mileide. Pedro kaže Zuzi da ne vjeruje Magnóliji. Mileide kaže Vitóriji da Ciro ima neku davnu ljubav i savjetuje joj da ga ostavi. Camila pokušava podmititi Robinsona da ne bi objavio snimku njihova poljupca.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ežder u strahu od lopova ustrijeli dijete koje je ušlo u kuću. Kader čeka vijesti o dječaku te ju razveseli kad sazna kako je sve u redu. Cure mole Feride da ih vrati u dom, no ona je nemoćna što se toga tiče. Neriman dolazi na razgovor za novi posao te primjećuje sve nedostatke. Tuna pregledava Džemrine crteže što se Defne ne sviđa. Kad joj Nazan objasni koji je smisao Tuninog posla, ona i dalje ne shvaća. Kader dolazi kod Feride u ured te ju ona kori kako je napravila veliku pogrešku. Feride nove susjede pozivaju na zabavu što nju oduševi. Zehra šalje svirače i donosi curama poklone dok im se Kader pokušava ispričati. Cure su ljute jer misle kako ih Kader želi podmititi.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Branka tješi slomljenog Tomu, koji shvaća da se mora ispričati Sonji. Rus zatiče Sonju i otkriva da ju je pratio – zna da se nalazila sa Snježanom. Sonja pobjegne Rusu i sakrije se u Tominu kuću, odakle zove Tomu. Rus ubrzo nalazi Sonju, a ona Tomin pištolj. Ipak, Sonja nije u stanju zaista pucati u Rusa i on joj otima pištolj. Tomo stiže u zadnji tren, hrva se s Rusom, kad li se začuje pucanj. Sonja je prestravljena! Dominik od Ranka traži veliki posao „pranja novca“, što Ranko nerado prihvaća. Štef nudi posao Vladi, koji, kada sazna da iza svega stoji Ranko, odbija posao. Dominik je ljut te odluči doći u Vrhovac. Profesor i Andrija imaju trenutak zbližavanja. No, Andrija ubrzo nalazi skriven Profesorov novac i shvaća da mu je Profesor lagao. Andrija mu to zamjera te odlazi. Blaž je dobio posao voditelja smetlara. Ima velike ideje za svoju novu poziciju, no na kraju mora raditi umjesto svojih kolega. Blaženka mu to spočita. Blaž shvaća da će ubuduće morati malo ‘pokazati zube’.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Adema razbjesni Farukova gesta za Dilaru te se povjerava Rejhan. Begum stiže u konak te je ljutita jer je Emir doznao veliku tajnu. On pobjegne, a Begum se onesvijesti. Džan primijeti Emira te ga spasi i vrati u konak. Faruk mu pruži ruku zahvale. Murat poželi bratsko druženje te izvede Osmana, Fikreta i Faruka na večeru. Bratsku idilu prekine Ademova tučnjava, no uskoro opet svi sjednu za isti stol. Esra podnese ostavku radi događaja koji je Kijmet inicirala. Adem slučajno svjedoči trenutku između Garipa i Esme što ga razljuti.