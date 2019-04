SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja odlazi k Ipek gdje slučajno čuje kako se ona sviđa Okanu (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Ismael i Lorraine govore Nanai da se uda za Antonija kako bi mogla posvojiti Luciana. Helena daje ultimatum Orvilleu. Magnolia i Severo se pozivaju na večeru kod Claudija i Beatriz. Jose Alfredo odlazi Mariji Isis. Reginaldo se vraća Juremi. Cristina se vraća s puta. Batista i Kelly se iznenade jer je Jose Alfredo kod Isis. Cristina nazove Manoela i pita ga za svoga oca. Cora prisluškuje taj razgovor. Marcao nalazi Cristininu putovnicu i nazove Maurilija. Cristina razgovara s Manoelom i Antoninhom o Joseu Alfredu. Jurema ispituje Reginalda, a on joj kaže da je otkrio nešto o Cori.

NOVA TV, 14.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulfem moli Gulru da se ona i Džihan vrate u vilu, ali Gulru sumnja u njezine namjere i isprva odbija prijedlog. Gulru zatim saznaje veliku istinu i shvaća da postoji razlog iza Gulfeminog očajničkog poteza. Samo je pitanje vremena kada će Džihan umrijeti, a dvije će se neprijateljice udružiti da njegove posljednje dane provedu uz njega. Povratak u vilu donijet će mnoge promjene u životima cijele obitelji, a najviše će iznenaditi Omera kojeg će snaći velika nevolja.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Mihajlo pokazuje zube doktorici Tadić, a Dijana je i dalje u velikom strahu od svog supruga. Ven i Zlatko završavaju u policijskoj postaji, a za to vrijeme Klara proživljava najsretnije trenutke. Biba se malo prerevno baca na organizaciju vjenčanja, a Pero se ljuti na Crnog što nije tražio ruku njegove kćeri. Zoe je presretna što je ponovno sa svojim tatom. Grga se osvećuje Zlatku i jako mu smeta što Zoe i dalje brani Vena. Mihajlo ima veliku vijest za Aleksandru. Aleksandra provocira doktoricu Tadić.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Fikretu nedostaju djeca, pa moli Sureju da razgovara s Ipek. Sureja misli da to nije dobra ideja, ali Faruk je uspijeva nagovoriti. Kijmet se željela obračunati s Esmom, ali dogodit će se nešto što nije očekivala. Sve to dat će Okanu hrabrost da napravi prvi korak. On više ne želi zavaravati samoga sebe i dolazi kod Ipek kako bi joj priznao svoje osjećaje. Njegovo priznanje slučajno čuje Sureja koja ne može vjerovati onome što čuje.

NOVA TV, 21.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Dubravka podrži Petru i Ivanu u predstavljanju projekta s marmeladama, ali Mili se to ne sviđa, pa mu Petra odluči prezentirati čudotvorni Mijin prah. Mijo ne pristaje na prodaju, ali Gordana bez njegovog znanja daje prah Petri, koja ga ponudi Mili. Mile se ugodno iznenadi kad mu Dubravka kaže da se Boži sviđa Ivana. No, umjesto da radi na zbližavanju s Božom, Mile izaziva Tomu na dvoboj balotama. Tomo pristaje, iako nema pojma o balotama. Mirela kaže Anti da želi da skupa odgajaju dijete, ali bez ženidbe, na što Ante pristaje. Nakon što Mirela provede noć brinući se za bolesnog Antu, Mate i Mijo su optimistični, a Mirela želi nasamo pričati s Antom, da se njih dvoje u miru dogovore oko djeteta. Ante je sretan, pristaje. Kunac ponudi Nediljku i Andriji da hitno prešvercaju pošiljku guščje jetre. Kad se Nediljko zbog novih čizama ozlijedi, Andrija zove Krešu u pomoć.