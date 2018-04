SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ranko je šokiran kad mu se na vratima pojavi Snježana za koju je mislio da je mrtva (Čista ljubav)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Mag kaže Pedru da je Tiao financirao Augustovu kampanju. Jader nazove Mileide. Camila pljusne Gledsona i kaže mu da je to njezina poruka Robinsonu. Jader dolazi u Zuzin pansion. Magnólia potvrdi Pedru da ne poznaje Tiaa. Luciane spriječi Vitóriju da se ne predozira tabletama. Antônio kaže svojoj majci Gigi da Tiaga zanima jedna druga cura, a ne Letícija. Tiago kaže Pedru da se Helô prepirala s Tiaom. Élio moli Isabelu da uhodi Arlinda Naciba. Luciane vodi Vitóriju na neku zabavu. Helô odlazi Pedru i njih dvoje razgovaraju o Tiaovoj opsjednutosti Magnólijom. Isabela čuje razgovor između Venturinija i Arlinda u vezi s atentatom na Fausta. Venturini kaže Luciane da potraži dokumente o Faustovim fiktivnim tvrtkama. Helô ispituje muža o Magnóliji, je li ona njegova stara ljubav, ali on sve poriče. Letícija ima vrućicu i svi se zabrinu. Tiago savjetuje Pedru da se drži podalje od Letícije. Magnólia se naljuti kada sazna da Vitória nije spavala kod kuće.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ali i Ejlul se susretnu te odluče zajedno prošetati. Ali joj želi priznati što osjeća, no zazvoni mu mobitel. Ejlul povuče prvi korak te ga pita želi li biti u vezi s njom, što njega iznenadi te se sav zbuni. Oboje uživaju u prvim trenucima svoje veze. Džemre i Meral rade krevet, no Songul odluči kako bi bilo potrebno kupiti još jedan kako bi svi imali mjesta. Fadik ispituje Alija o sinoćnjim događajima s Ejlul, no njemu je neugodno razgovarati. Pomoćnica se žali Selin kako je u kući gužva, a Selin zaključi kako se Songul ne brine dovoljno za unuka. Ežderovi poslovi krenu po zlu te je na pomolu bankrot tvrtke.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko je zabrinut zbog Dominikovih prijetnji i zbog toga što prvi put u životu ne može doći do svoje desne ruke – Rusa. Tomo je u tučnjavi ranio Rusa, koji ne želi ni na hitnu, ni na policiju pa Sonja i Tomo ostaju s njim u kući. Ranko posjećuje Tomu, ni ne sluteći koga skriva, te traži od njega da što prije napusti kuću. Nakon Rankova posjeta, Tomo i Sonja odvode Rusa kod Branke. Maša se čudno ponaša i Helena nikako ne uspijeva doprijeti do nje. Ipak, dolazak Blaža razvedri Mašu. Vlado se sprijatelji s Andrijom, a Goga sazna da je on Profesorov sin. Ranko nudi Vladi cifru koju god želi, samo neka provede transakciju za Dominika. Kada ga Vlado odbije, Ranko zove Štefa da kazni Vladu. Po Štefovom nalogu, inspekcija do daljnjeg zatvara Vladi kafić, a Ranku na vrata stižu Dominik i Snježana. Ranko je šokiran – mislio je da je mrtva!

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Fikret, koji već neko vrijeme pliva u opasnim vodama, stjeran je u kut udarcem koji je stigao s potpuno neočekivanog mjesta.