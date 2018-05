SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Radost u konaku prekinuta je vijestima o Garipu (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnólia priznaje Ciru da joj godi Tiaova blizina. Antônio kaže Sansau da je Venturini pokušao ubiti Pupu. Pedro izaziva Magnóliju i sazna da je Pupa predala policiji škakljive dokumente. Helô javi Tiagu da misli da je vidjela Isabelu u Paratyju. Tiago odluči otići u Paraty nakon što je primio poziv odande. Hércules prihvaća Magnólijin savjet i odluči pratiti Luciane. Letícia pokušava pozvati Tiaga na večeru, ali on to ne želi. Tiao želi da mu se Mag povjeri. Aline kaže Marcau da Yara vara muža sa Cirom. Fausto se uplaši kada vidi Hérculesa kako uzima pušku. Hércules ulovi Luciane s Venturinijem. Puca na njih, ali promaši. Luciane odluči napustiti muža. Misael savjetuje kćeri da ne povrijedi Marcaa. Edu se iznenadi kada sazna da Xanaia nikad nije imala dečka. Tiao izbaci Xanaiju iz stana. Letícia pristane na Pedrov prijedlog da imaju civiliziran odnos. Luciane moli Gledsona da je primi k sebi. Letícia kaže Tiau da je Isabela živa.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Anđeli

Feride otkrije kako je trudna što iznenadi nju i Topraka. Kader govori curama kako je vidjela Javuza, no one joj ne vjeruju. Bušra i Metin su zabrinuti radi Nerimaninih riječi te odluče useliti kod cura. Nazan i Ežder zajedno piju kavu te ju on želi potaknuti da mu se povjeri. Nju prekine poziv koji označava neizvjesnost. Razgovor Nazan i cura prisluškuje Ežder koji im odluči priznati kako je on maknuo tijelo. Prolaznikov pas slučajno pronađe Javuzovo tijelo te policija odlazi istražiti slučaj. Zehra u Ežderovom računalo pronađe snimke nadzorne kamere.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko je u prilici da ubije Dominika, no Tomo ga uspije zaustaviti te oni ostavljaju onesviještenog Dominika i bježe. Dominiku treba još jedna transakcija koju Andrija obavi nakon što prizna bijesnom Vladi da je to već radio. Andrija saznaje za Dominikovu ortačku listu (dokazi o korupciji), o čemu obavijesti Tomu i Ranka. Za to vrijeme, Dominik uhićuje Editu i Profesora, od kojih pokušava saznati gdje se Ranko krije. Kafić postaje Gogin stožer za kandidaturu u kojem se prikupljaju potpisi. Nakon što jedan nedostaje, Štef u zadnji tren spašava stvar, a Jasna odlučuje pomoći Gogi s odjećom.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma odluči posjetiti Ipek kako bi vidjela Adu. Burdžu i Osman slučajno pronađu onesviještenog Garipa. Osman odmah započinje s reanimacijom kako bi ga spasio. Faruk i obitelj se odlično zabavljaju na večeri što Fikreta zasmeta. Esma ga pozove za stol te mu pokaže Adine fotografije koje ga raznježe. Osman javlja Faruku loše vijesti koje potresu Esmu, no Burdžu se naljuti na Osmana zbog toga. Erhan je ljut na Esru. Iako mu ona pokuša objasniti kako je zbog njegove odluke izgubila mladost, on je uporan u svojoj odluci vezanoj za Fikreta. Sureja uvjerava Faruka kako je u redu da Esma brine za Garipa.