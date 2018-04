SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Provodeći vrijeme sa Surejom Faruk želi zaboraviti ono što je čuo od majke (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Letícia se iznenadi kada čuje da je Pedro pomogao njezinoj mami kad je imala problema s ocem. Tiao naredi Valdiru da istraži Isabelu. Pedro potvrdi inspektoru da nikada nije bio u vezi sa Suzanom. Flávia i Zelito pokušavaju uvjeriti Isabelu da se ne miješa u istragu o atentatu. Élio i Olavo pokušavaju pobiti Vitórijin iskaz. Tiana i Ana Lu optužuju Vitóriju za Pedrovo uhićenje. Ciro brani ženu. Inspektora zaintrigira nesreća u kojoj je Vitória pregazila Marcosa. Pedro sazna da je pritvorenik koji je s njime u ćeliji nekada poslovao s Faustom. Helô ne dopuštaju da posjeti Pedra, pa mu ona ostavlja poruku. Ciro pokušava podmititi Marcaa da ne bi prijavio Vitóriju. Ana Lu odlazi u policiju i pokazuje Vitórijine bolnice, liječnike i lijekove koje je uzimala. Isabela pristane dati iskaz kojim tereti Venturinija. Élio je snima. Tajanstveni vozač pokušava pregaziti Isabelu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Serkan ne želi sjesti za stol s curama jer je ljut na Džemre zbog Tune. Nazan se druži s Ežderom, no postane joj neugodno kad joj se on počne nabacivati. Neriman je ljuta na Rustema i Hedoš te želi dovesti zgradu u red kao sirotište. Madžide je ljuta na Zehru jer nije dobra u obavljanju svog posla, no Zehra joj se suprotstavi. Defne shvati kako je Serkan ljut na Džemre te jedva čeka to reći Nazan. Ali i Ejlul uživaju provodeći vrijeme zajedno te se bolje upoznaju. Gunej i Songul savjetuju Serkana kako je pogriješio oko Džemre. On se odluči ispričati, no laž koju su cure smislile ipak biva otkrivena.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Helena je uslijed svega krajnje potresena i na rubu živčanog sloma. Laže Ranku da je Maša otišla u vrtić, no kada Ranko sazna da Maše nema, razbjesni se i kreće po nju. Helena i Edita pokušavaju ga spriječiti, pri čemu Helena doživljava psihički slom i baca se Ranku pred auto. Kada sazna da je Ranko na putu k njemu, Tomo šalje Sonju i Mašu kod Vlade, dok Edita apelira na Snježanu da joj pomogne zaustaviti Ranka. Blaženka ucijeni Štefa pred Dinom – otkrit će da je lagao za bolest, ako ne zaustavi rušenje radničkog naselja. Štefu su vezane ruke, no suočen pred Dinom, ponudi Blaženki novi stan u zamjenu za šutnju. Emina se vraća u Vrhovac. Snježana joj se ispriča što je otišla, no Emina je ošamari. Blaž zaprosi Branku u srcu koje je napravio od stotinu svijeća. Oduševljena Branka pristaje.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Ipek se žalila ukućanima na Fikretovo ponašanje te je on to doznao. Odluči se obračunati s njom što dovede do velike svađe. Adem dijeli svoje mišljenje s psihoterapeutkinjom. Akif posjećuje Senem ne znajući da je ona napravila test. Kad mu kaže vijesti, on je oduševljen te ne može vjerovati. Javlja Faruku kako neće doći na posao. Sureja iznenadi Faruka putovanjem za godišnjicu. Ipek razgovara s majkom koja ju savjetuje oko Fikreta, no ona je sigurna u njegovu ljubav. Begum i Emir sretnu Džana te ga Emir zamoli za pomoć. Esma okupi obitelj na večeri, odlučna reći im istinu. Cijela obitelj je šokirana, no najviše je pogođen Murat.