SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ponovni susret sestara Melek i Hulije izaziva različite reakcije ukućana (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro i Helô glume pred Magnólijom da se svađaju. Fausto se smiješi. Tiago ne može prepoznati Isabelu. Helô i Pedro slave svoju predstavu izvedenu pred Magnólijom. Tiago šalje poruku Letíciji da ono nije bilo Isabelino tijelo. Flávia nagovara majku da potraži Gustava. Antônio je uvjeren da će se njegovim roditeljima svidjeti Ruty Raquel. Hércules čuje Anu Luisu kako govori da neće glasovati za njega. Vitória i Augusto su u Eliovu stanu. Magnólia je sigurna da se Fausto neće oporaviti. Augusto kaže Salete da stranka nije prihvatila njezinu kandidaturu za dogradonačelnicu. Salete ne želi prihvatiti Augustov otkaz. Elio govori Magnóliji da je Augusto odustao od kandidature. Letícia potpisuje ugovor s tvornicom, a Ciro puca od ljutnje. Gigi ne želi pomoći Tiau, a njega to naljuti. Salete pritišće Magnóliju da se kandidira za gradonačelnicu, a da Hércules bude dogradonačelnik. Gledson nagovori Luciane da bude s Hérculesom. Beth pristane izaći sa Cirom. Njih dvoje provedu strastvenu noć. Gustavo izjavi ljubav Salete.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

U policijskoj postaji Mukades i Fehmi slučajno doznaju kako Orhan izbjegava vojnu obvezu što osramoti Ševketa. Selin želi razgovarati s Orhanom, no zapravo je skovala opaki plan. Napadne ga lopatom te pobjegne, no ozlijedi se pa se vrati u kolibu gdje ju on odluči vezati. Zejnep i Fatih odlučni su pronaći Selin te ispituju Ševketa i obitelj. Nisu zadovoljni odgovorima pa Zejnep odlazi ucjenjivati Dževata i Kamila. Kad Fatih shvati kako oni neće pomoći jer ne znaju što se događa, Zejnep im se smiluje. Irem dolazi tješiti Mukades nadajući se kako će joj Mukades reći da se Fatih rastao, no iznenadi se vijestima koje čuje.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Susret dviju sestara obiluje emocijama. I dok je Bajramu i Suhejli na neki način drago što je Melek došla u posjetu, s druge strane ne podržavaju taj Zejnepin čin. Kerim na večeri s prijateljicom popije čašu vina previše, no poljubac ga uspije vratiti u stvarnost. Bajram na večeri otkrije tajnu koju je Melek čuvala od svih, a koja Huliju neugodno iznenadi. Husejinov dolazak kući otkrije Zejnep istinu o poznanstvu njega i Melek. Hulija zatekne Melek i Husejina u intimnom trenutku te Melek bez riječi odluči pobjeći. Zejnep priopći obitelji kako Husejin želi rastavu što Bajrama zamalo stoji života. Potplaćeni odvjetnik Filiz govori stvari koje nije htjela čut te pokušava utjehu pronaći u Mahiru. Husejin i Kerim razgovaraju o problemima koji su ih snašli te Husejin govori kako je odlučio maknuti se iz kuće na neko vrijeme. Kerim i Hulija dotaknu se teme protekle noći te je njoj neugodno jer se Kerim sjeća svih detalja. Zejnep govori ocu kako želi ići kući što njega iznenadi. Bajrama brine Mufitova reakcija ako dođe do razvoda.