SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Petri zbog veze s Markom svi prigovaraju te zbog toga odluči napustiti dom (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Felipe prijeti Claudiju i obojicu uhite. Maurilio daje novac Mariji Marti kako bi platila plaće zaposlenicima. Zeze govori Du o liječniku koji je bio ondje tijekom porođaja. Du je zbunjena. Magnolia se svađa s Teom. Cristina pita Maurilija o porijeklu njegova novca. Maria Marta i Cristina ga pritišću. Jose Pedro odbacuje Corinu pomoć. Danielle kaže Cori da se mora slagati s Amandom, budućom ženom Josea Pedra. Maria Marta prihvati Mauriliov novac. Cristina nije zadovoljna time. Merival odlazi u policiju kako bi pomogao Claudiju. Maria Clara čuje kako Maurilio prijeti Cristini smrću. Enrico kaže Teu da je Claudio uhićen. Jose Alfredo pošalje Josuea da istraži Mauriliov život. Cristina govori Elivaldu da mora na tajni put. Maurilio plaća Marcau kako bi mu javljao informacije o Cristini i Elivaldu. Magnolia brani Claudija od Felipeovih optužbi. Maurilio nazove nekoga i govori o problemima koje pravi Cristini.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Mesude i Gulru strahuju da je Jondža otkrila njihovu tajnu i da će iskoristiti Gulruinu trudnoću u vlastitu korist. Gulfem i Gulru sreću se prvi put nakon velike tragedije, a mržnja koju osjećaju jedna prema drugoj jednaka je kao i prije. Jondža čini ono čega su se sestre najviše bojale i govori Džihanu da je Gulru trudna. Džihan je iznenađen i odmah odluči pronaći Gulru. Kada Gulfem shvati da je Džihan otišao, nastane panika u vili. U međuvremenu, Omer se vraća u Tursku i s obitelji nadoknađuje vrijeme koje je proveo odvojen od njih.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Biba i Pero ponovno žive u harmoniji sve dok Biba ne shvati da Pero iz nekog razloga skriva kazetu sa snimkom njihova vjenčanja. Dijana se razboli te se jako zabrine zbog svoje trudnoće, a Milena i Mitar joj pokušavaju pomoći i trude se zakopati ratne sjekire. Očajna Sara otvara se Aleksandri i priznaje joj kako je zaljubljena u Savu te ga želi spasiti iz zatvora. Momo dolazi na vrata Mihajla kako bi istjerao pravdu, no ne nailazi na suosjećanje. Ven se neugodno iznenadi kada ugleda Grgu i Zoe u parku kako se veselo druže, što ga posebno pogodi i razočara.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

U konak stiže pismo s Ipekinim zahtjevom za rastavu braka. Esma je iznenađena, ali Fikret joj govori da je gotovo tek kad on kaže da je zaista gotovo. Fikret želi razgovarati s Ipek posljednji put prije rastave, a ona pristane na njegova nagovaranja. Adem je sve emotivniji, a romantičnim gestama pokazuje Guneš koliko mu je stalo do nje, čak i kad nije u mogućnosti provoditi vrijeme s njom. No njihova razdvojenost njoj teško pada. Dilara nastoji uživati u majčinstvu, ali njezini osjećaji prema Ademu još uvijek je muče.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Mijina laž je razotkrivena i Štiglići su u nemilosti cijelog sela. Zorka traži da joj vrate novac, a na ime preostalog duga da joj daju brvnaru. Mijo se teška srca oprašta sa švercerskim životom, ali odlučan je da će podići na noge svog unuka. No, Mate ne želi imati ništa sa Štiglićima. Na Mijin nagovor, Ante dolazi kod Butigana kako bi im dokazao da će i dalje brinuti za dijete, usprkos svemu. Kada Mate, razočaran njihovom laži oko Mijine bolesti, nasrne na Antu, Mirela prizna da je Ante otac njenog djeteta. Skorupovići otkriju Marka u kući, a Petra im prizna da su oni sada zajedno. Kada joj otac i baba kažu da ne može biti s policajcem, Petra odluči napustiti dom. Ivana i Mira su tužne. Marko je šokiran kad sazna da je Božo sin poznatog poduzetnika Mile Gnječa, koji se pojavljuje u župnom dvoru, taman da otkrije aferu Tome i njegove žene Dubravke. U bijesu, Mile udara Tomu.