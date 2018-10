SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Petra treba omesti Marka dok Zorka želi da se Jure i Lidija vjenčanju (Na granici)

NOVA TV, 09.45, TURSKA SERIJA, Kazna

Murat potajno krivi g. Envera za smrt svog oca. G. Tarik je zabrinut da će tajne iz prošlosti izaći na vidjelo. Fejza ne zna da ih treći par očiju promatra dok prima ponudu od Murata. Naz govori Aliju Nedžatu kako nije dobro udaljiti Kana i Fejzu, na što joj on govori kako je riječ o njihovim životima na koji drugi ne trebaju imati utjecaja.

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Helo pokušava ganuti Herculesa da je pusti. Tiao i Pedro ju pokušavaju naći. Tiago posjeti Leticiju. Antoniju to smeta. Marina nazove tvornicu kako bi razgovarala s Tiagom. Yara, Ritinha i Juninho tješe gđu Silviju. Ciro odlazi u zatvor. Tiago se ne javlja Marini na telefon. Helo moli Herculesa da je pusti na toalet. Tiao zapovjedi Valdiru da nađe Magnoliju. Tiao govori Gigi o Heloinoj otmici. Gigi govori Marini što zna o Heloinom nestanku. Leticia zamjera Antoniju i Tiagu njihovu svađu zbog nje. Helo odluči štrajkati glađu. Marina govori Leticiji da je Magnolia otela Helo. Leticiji pozli i ona se onesvijesti. Gustavo se pokušava držati podalje od Salete. Pedro se brine zbog Leticije. Tiago odlazi u wellness. Ondje se posvađa s Marinom i prekine sve odnose s njom. Magnolia govori koliko je tražila za Heloin život i kaže da Helo zato mora ostati živa. Helikopter nadlijeće mjesto gdje se nalazi Helo. Ona ga čuje, ali Magnolia je ugura u kuću i veže je.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Šaziment prijeti Fatihu kako će otkriti tajnu lika Melisse koju skrivaju ona, Fatih i Zejnep. Ipak, Fatih ju uspije nagovoriti da razgovara telefonski s Mukades kojoj je ona jako draga. Dok Zejnep i Fatih pokušavaju nagovoriti Šaziment na drugi spoj, moraju se baviti i ispitivanjem Fatihove tete Mukader. Naime, Mukader vjeruje da se Fatih i Zejnep i dalje vole i pokušava ih spojiti.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Mate ima moralnu dilemu – on je u dubinskoj, a sin mu je švercer. Mirela mu predloži način da se vrati na svoje staro radno mjesto. Mate sabotira posao, a Marko, kojeg Tomo i Alma uvjeravaju da mora biti tvrđi da ga suradnici ne bi iskorištavali, se razljuti i vrati ga na staro mjesto. Alma moli Marka da organizira zajedničke patrole RH i BiH i da njoj dodijeli Tomu. Jure i Luka dobiju zadatak dostaviti papriku do brvnare, no Jure zaboravi natočiti gorivo pa im auto stane nasred ceste. Nediljko poludi kad shvati da je paprika ostala u autu. Zorka natjera Nediljka i Anđelku da se pomire, a Petra, kako bi ekipi osigurala neometan prolaz paprike, poziva Marka na piće. Zorka je saznala za Lidiju i Juru i, očekivano, želi da se ožene.