SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Petra se naljuti na Marka, a Lidija zaprosi Juricu (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Joao Lucas traži Mariju Martu u crkvi. Njih dvoje se zavade. Jose Pedro kaže majci da je pregazio čovjeka. Eliane razmišlja o Joseu Alfredu. Vicente traži posao u novinskoj redakciji. Lorraine kaže Ismaelu da je vidjela čovjeka koji je ubio njegova brata. Maria Marta izmišlja alibi za Josea Pedra. Maria Clara želi otići u planinu Roraimu. Enrico se naljuti na svoje radnike u kuhinji. Cora gleda album s novinskim izrescima. Lorraine ugleda Josea Pedra u postaji. Joao Lucas nalazi bratov napušteni auto. Silviano kaže Mariji Marti da je njezin mlađi sin uhićen. Maria Marta odluči potražiti Josea Alfreda. Magnoia i Severo odlaze Mariji Isis po novac. Joana traži Elivalda. Cora pokaže Eliane svoj album o Joseu Alfredu. Maria Marta dolazi u planinu Roraimu.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Dok opasnost u vili prisiljava Gulfem da se suoči s Džihanovim osjećajima, između Gulru i Omera donosi početak jednog novog razdoblja. Sve što se dogodilo u Mertu budi veliku nelagodu prema Omeru. Za to vrijeme se Salih i Mertov otac Redžep susreću na sasvim neočekivani način.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Milena Crnković stiže u Zagreb na kućni prag Kalemberovih kako bi ozbiljno porazgovarala sa svojim sinom i doznala sve što je muči. Lea ponovno ima egzistencijalnih problema – osim što se brine oko pronalaska novog posla primorana je iseliti se iz stana. Dijana se odlučuje okrenuti novu stranicu u životu, ali i dalje ne nailazi na najvažniju potporu – onu svog supruga Mihajla. Marina dobiva poruku od Livija.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Petra je zabrinuta jer se Zorka odlučila ‘riješiti’ Marka. S tim ciljem, Andrija vozi Zorku na sastanak s agentom Borisom. No, sastanak propadne, jer Andrija ne sluša Zorkinu naredbu da ostane u autu pa se Boris prepadne da su kompromitirani. Bijesna Zorka šalje Andriju i Miju u Zagreb – moraju što više doznati o Marku, ali inkognito. Oni dolaze do njegovog stana i saznaju da je Marko mijenjao žene kao čarape i bio u vezi sa ženom mafijaša, Kristinom. Uspijevaju doći i do Kristine, ispred koje im izleti da je Marko u Lokvici. Kristina kreće u Lokvicu za Markom. Kako bi pomogao Mati, Tadija odluči organizirati večeru na kojoj će pokušati povezati Krešu i Almu. Tomo nagovara Almu da ode i ona to shvaća kao zadatak. Nakon dobrog početka, ručak završava u svađi, jer Alma implicira Kreši da se bavi švercom. Jure i Lidija napokon vode ljubav. Toliko su oduševljeni da ga Lidija odmah zaprosi. Marko govori don Boži kako mu je Petra samo usputna zafrkancija. Petra to čuje i naljuti se na Marka.