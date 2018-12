SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Petra i Krešo odluče se vjenčati, a Tomo postaje član bande s Ljubanova (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Jose Alfredo želi da mu Joao Lucas kaže zašto je kod Marije Isis. Cora odluči prodati Evaldove i Elianeine prstene. Cristina i Vicente se poljube. Enrico kaže Mariji Clari da će Vicente voditi banket na tvrtkinoj zabavi. Orville razmišlja da se udruži s tvrtkom koja organizira dražbe. Xana odluči predati Luciana sudu za maloljetnike. Du odlazi po Joaa Lucasa i vozi ga kući. Enrico ugleda Claudija i Beatriz kako rano odlaze od kuće. Erika odlazi u Teov stan.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Dok Gulru i Omer odlučuju razriješiti nesporazume i opet biti zajedno, zatječu Saliha koji je pušten na uvjetnu slobodu. Salih burno reagira na ono što vidi. Povrh toga, saznaje da je odštetu platio Omer i želi raskrstiti sve veze s Gulru.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea shvati da mora donijeti odluku u vezi Davidove prosidbe, a doktora zabrinu Tinine riječi. Dok se Ven provodi sa Sarom po Beogradu, Zoe se počinje osjećati napušteno i postaje ljubomorna. Marina se jada Lei o svojim financijskim problemima. Dijana dolazi u lovačku kuću kako bi probala oraspoložiti Milenu, a Crni iznenađuje Mihajla svojim posjetom.

NOVA TV, 21.50, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Nediljko, Andrija i Mijo nagovaraju Božu da nazove biskupa. Svi su u šoku kad biskup potvrdi da se neće odreći Zorkinog oporučnog darivanja, ako do njega dođe. Marko poludi kad shvati što je Zorka napravila i odluči sve reći Petri. Nakon što shvate da puno ljudi ovisi o njima, Petra i Krešo odluče se oženiti. Teku dogovori za vjenčanje, a Tadija se spretno uvali Kreši za kuma. Tomo postaje član bande s Ljubanova, s kojom planira opljačkati banku, a sve kako bi saznao tko je krtica. Kada ga Marko uvjeri da je to suluda ideja, Tomo pokušava izaći iz bande. No, očajni Ljuban moli ga za pomoć, kako bi otvorio frizerski salon. Tomo mu sugerira dizanje kredita. Andrija uhvati Ivanu i Ljubana kako se ljube, potpuno poludi i zatoči Ivanu u sobu. Saznaje se i da je Božo znao za sve.