SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Osman najavljuje svoj odlazak iz konaka, a Sureja i Dilara vesele se Akifovoj nesreći (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Venturini i Arlindo Nacib okrive Fausta za fiktivne tvrtke. Flávia se ljuti na Élija jer misli da je on na internest stavio Isabelin iskaz kojim joj je život u opasnosti. Helô i Pedro dolaze na Olavovo imanje. Valdir snima Tiaga i Isabelu kako se ljube i obavijesti Tiaa da su otišli u hotel. Mag gleda Isabelin iskaz. Novinari se okupljaju oko njezine kuće. Okrivi Aline da je dopustila tu navalu novinara. Mileide smišlja kako će nazvati svoju crkvu. Sansao odbija pomoći Ruty Raquel u traženju dečka. Amaro snima Saleteinu kćer Jéssicu koja blati majku. Élio otjera Anu Luisu jer je objavila Isabelin iskaz. Tiago i Isabela uživaju zajedno. Tiao pritišće kćer da ga ponovno zbliži s Helô. Pedro kaže Helô da je dobio prijeteće pismo u zatvoru. Vitória odlazi iz kuće sva izvan sebe. Traži mir u crkvi. Augusto se brine kakve će biti posljedice Jéssicina videa. Otkrije da je to Amaro snimio i otpusti ga. Ruty Raquel se sastaje s potencijalnim kandidatima za vezu. Xanaia je s njome.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kader želi Tunu pozvati na kuglanje unatoč Songulinom protivljenju. Nazan se sukobi s Neriman radi Javuza što čuju cure te se odluče umješati. Meral pozove Tunu na kuglanje radi Kader što se Mertu ne sviđa. Zehra koristi Madžidinu kozmetiku što ona čuje te se odluči osvetiti. Defne je nervozna jer nema prijatelja, a Javuz čuje prepirku nje i Nazan te se umješa. Svi se odlično zabavljaju na kuglanju te odluče ostaviti Serkana i Džemre nasamo da riješe probleme. Zehra dobije alergijsku reakciju na kremu.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Snježana govori Editi kako je Ranko pokušao ubiti nju i kako je ubio Rusa. Slomljena Edita suočava Ranka s tim saznanjima te on shvaća kako je Snježana rekla Editi da je on ubojica. Ranko želi uvjeriti Snježanu da mu je stalo do nje te ga ona testira – želi da prepiše svoj dio resorta na nju. Nakon što ga Tomo spasi od grupe nasilnika, Štef prizna Tomi kako Ranko i Dominik stoje iza deložacije. Idući dan, deložacija je u punom jeku i skoro dolazi do sukoba između stanara i policije. Međutim, Tomo to spriječi te uspije dogovoriti s Grgićem da se stanari navečer vrate po svoje stvari. Stanari, predvođeni Tomom, odlaze u kafić gdje im Vlado i Emina pruže pomoć, a Tomo zahtjeva od Andrije da kaže pred svima zašto je žalba pala. Edita preko Andrije saznaje da je Profesor deložiran.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Adem u razgovoru s psihijatricom shvaća kako je unatoč uspjehu nesretan. Esmu zatekne Farukovo priopćenje te joj pozlije. Ipek i Sureja se posvađaju radi Fikreta i Faruka. Ademu se ne sviđa što Dilara želi slaviti Senemine zaruke, a ne njegov uspjeh. Akif bira zaručnički prsten te je veoma uzbuđen. Sureja i Dilara smišljaju zloban plan za Akifa, no Senem ga upozori na to. Osman priopći obitelji kako seli iz konaka što sve zatekne. Bade je zabrinuta za Murata, no on se neočekivano ponese. Sureja i Dilara uživaju u Akifovoj nesreći. Ipek provodi vrijeme s Fikretom dok Osman pakira stvari.