SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Odnosi između Faruka i Sureje te Dilare i Adema su i dalje napeti (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro kaže ocu da mu nikada neće oprostiti jer ga je razdvojio od Helô. Pedro odlazi Suzani i ona mu se ispriča. Augusto se brine zbog glasina u vezi s njime. Upada na Faustovu proslavu i optuži ga da sabotira izbore. Pedro poljubi Helô. Ana Luiza snima razgovor Fausta, Tia i Suzane. Tiago i Isabela se zainteresiraju jedno za drugo. Pedro se sukobi s Magnólijom. Pijana Vitória prekine Magnólijin govor. Suzana preklinje Pedra da joj oprosti. Pedro otkrije Helô da su bili žrtve namještaljke. Tiao misli da bi mu Fausto mogao pomrsiti planove. Fausto preklinje Pedra da ponovno ode. Elio otkrije da je Suzana Faustova ljubavnica. Fausto napušta Mag, ona zove Elija i prijeti Suzani. Ciro čuje Suzanin i Faustov razgovor. Uzima dokumente iz sefa i obavlja tajanstveni telefonski poziv. Augusto kaže da će Faustu uskoro biti kraj. Pedro odlazi Helô, ali nazove ga otac koji je doživio nesreću. Helô Pedru nudi prijevoz. Suzana i Fausto dožive atentat.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Nazan je ljuta na Defne te joj uzima tablet i mobitel kako se ne bi mogla čuti s Ežderom. Songul je na pregledu kod liječnice te ona i Gunej ne mogu vjerovati da vide svoje dijete. Kader vodi cure na stanicu gdje je zamišljala svoje roditelje te se veseli jer napokon zna svoje pravo podrijetlo. Meral ne može spavati jer ima temperaturu, odlazi se umiti te umalo biva napadnuta. Madžide je šokirana jer je Kader dala naušnice Ejlul koja je jednu izgubila. Umjesto prodavanja naušnice kako bi spasile Meral, cure se dosjete prodavanja odjeće koju će Džemre dizajnirati. Zehra moli Kader da joj isplati plaću za pomoć oko kuće te se razveseli kada joj podli plan uspije. Kader dolazi u bolnicu te nosi Meral toplu odjeću.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Branka, unatoč obećanju Tomi da neće, ipak odlazi u vilu i napadne Editu, jer je Tomi oduzela kuću, a time i šansu da dobije Mašu. Tomo vraća Editi ključeve kuće i zaprijeti Ranku neka se kloni njegove obitelji. Odlazi se naći s Katarinom od koje sazna da je Ranko aplicirao za Mašinog skrbnika, kao njezin stric. I dok Ranko dovodi Mašu u vilu, nakon što je potpisao dokumentaciju i postao njen skrbnik, Tomo dolazi u Dom i shvaća da Maše tamo nema. Kada sazna da je Maša kod Ranka, Tomo u napadu bijesa napravi incident te završava u pritvoru. Kako bi otkrio što zna o Snježani, Rus dočeka Sonju u njenoj sobi te ju prisili da ode s njim na „razgovor“ u Rankovu kuću. Sonja se oprašta od majke, sumnjajući da će je više ikad vidjeti. Blaž je isplanirao prošnju Branke, no iznenađenje pođe po zlu i Branka umalo strada zbog zaručničkog prstena.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Begum odluči pričekati s upoznavanjem Džana i Emira. Esma je ljuta jer je Faruk stavio kuće na prodaju kako bi isplatio Adema. Sureja čuje Fikretove nježnosti s kćerkicom te se raznježi. Faruk i Sureja se posvađaju te on odlazi iz spavaće sobe, no radi njezinih riječi ipak se odluči vratiti. Adem i Dilara u zahlađenim odnosima pokušavaju razgovarati te mu ona priznaje svoje teško djetinjstvo. Esma želi da Sureja razumije Faruka, no ona joj se suprotstavlja po pitanju Begum. Ipek rastuži Sureju radi Ade, Osman ju pokušava utješiti, no Esma ih razdvoji. Akif i Senem pokušavaju zajedno doručkovati, no prekine ih Sureja koja zamalo shvati njihovu tajnu. Esma prijeti Begum oduzimanjem skrbništva, što izludi Džana.