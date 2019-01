SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Od večeras kreće nova turska serije Ukradeni život ali i novi nastavci serije Istanbulska nevjesta

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Zoe i Ven nailaze na novi problem, a Lea i Crni doznaju gdje su oni zapravo. Mihajlo Dijani poziva inspekciju za rad, što dovodi njezino poslovanje u probleme. Istodobno, Mihajlo Savi dodjeljuje neugodan zadatak zbog kojeg Sava traži pomoć doktorice Tadić, a Pero u novinama nailazi na osmrtnicu nad kojom se zamisli.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Novi nastavci ove turske uspješnice otkrit će gledateljima pozadinu događaja. Sureja će zbog Dilare biti prisiljena suočiti se s vlastitom istinom. Dok je Sureja duboko pogođena svađom s Dilarom, dogodit će se neočekivani pomak vezan uz Emira. Veliki se raskol događa među Boranovima, a obračun između dva brata je neizbježan.

NOVA TV, 22.00, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Kemal, njegova žena Lejla i njihova djeca Kerem i Jasemin imaju život na kojem bi im svatko mogao pozavidjeti. Imaju uspješan obiteljski posao, prekrasnu kuću i djeluju kao savršena obitelj koja ima sve… No, ta prekrasna obiteljska slika uništena je u samo jednoj noći. Jedne noći Kerema, voljenog sina Lejle Sarman Ozdemir i Kemala Ozdemira, iz obiteljskog doma odvode dvojica policajaca. Lejla je potresena tim vijestima, no tu je još šokantnija istina koja će se tek otkriti. U noći kada Kerema odvedu, poruka: „Ne uplićite policiju ili će vaš sin umrijeti!“ koja stiže na Lejlin mobitel otkriva da su suočeni s nevjerojatnim događajima. Nesretni roditelji koji se ne mogu obratiti policiji, uz pomoć svog obiteljskog odvjetnika Metina angažiraju bivšeg policajca Mehmeta da im pomogne pronaći sina. Čim upozna obitelj, Mehmet shvati da je slučaj veći i kompliciraniji nego što se čini. Je li to plan osvete vezan uz mračnu prošlost, tajne, laži i pogreške članova obitelji ili je Kerem otet za otkupninu? Događaji će donijeti samo više pitanja, a ne odgovore koje Mehmet traži. Slučaj koji je počeo kao jednostavan slučaj nestale osobe počinje se komplicirati. Ubojstva, prljave igre i zapanjujuće intrige dio su slagalice. S jedne strane tu su oteto dijete i odmetnici koji su ga oteli, a s druge ubojstva, druge nestale osobe i nevidljivi „neprijatelj“. Za Mehmeta su svi u i oko obitelji potencijalni sumnjivci. Svi osim Lejle koja strašno pati zbog gubitka sina. Kemal, djetetov otac, njegov djed Feridun, posluga u kući, lijepa i privlačna asistentica i obiteljska prijateljica Ozlem, odvjetnik tvrtke Metin… Je li nevidljivi „neprijatelj“ osoba koja stoji iza svih tih planova, razlog koji stoji iza sve te boli, netko od tih ljudi ili netko puno dalje? Keremova tajanstvena otmica dubinski će potresti odnose u obitelji i prisiliti sve da otkriju svoje tajne. Činjenica da za Mehmeta taj slučaj postaje osobna stvar i da se Kemal počinje zbližavati s Ozlem raskinut će obiteljske veze i otkriti skrivene istine jednu po jednu. Međutim, Kemal nije jedini zainteresiran za Ozlem. Iz dana u dan Mehmet, koji se sve češće i češće mora koordinirati s Ozlem zbog Keremova slučaja, otkriva da njegovi osjećaji nisu neuzvraćena ljubav. No, je li ta ljubav prava ili je samo alat koji nešto skriva? Kakve će posljedice ta ljubav imati i kamo će ih odvesti? Falko je glava tog slučaja, no tko je prava snaga i tko vuče konce?