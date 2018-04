SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Novogodišnja noć prepuna je iznenađenja za sve u konaku (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Vitória tvrdi da je Pedro uništio njezin brak. Policija dolazi u kuću obitelji Leitao, a Hérculesa hvata strah. Ana Lu kaže Mag da Tiao želi da se Tiago oženi Letícijom. Tiao pritišće Gigi da otkrije tko je djevojka koja je Tiagu zapela za oko. Tiago skupi hrabrost i nazove Isabelu. Luciane i Venturini demantiraju vijest o njima koja se širi internetom. Isabela odluči reći Éliju što je čula dok je bila konobarica na proslavi. Élio joj obeća da će strpati Venturinija u zatvor. Pedro je uvjeren da je Ciro umiješan u atentat na Fausta i Suzanu. Tiao odluči otići s Letícijom u posjet obitelji Leitao. Dr. Bruno moli Magnóliju da razgovara s Camilom kako bi ga prestala proganjati. Tiago kaže sestri Ani Luisi da nije siguran želi li se oženiti Letícijom. Hércules službeno objavljuje svoju kandidaturu za gradonačelnika. Tiao dolazi usred te objave i najavljuje vjenčanje Letícije i Tiaga. Mag se ljuti jer je Tiao banuo u njezinu kuću. Pedro pokušava uvjeriti Élija da je Tiao odgovoran za atentat na Fausta

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Zehra moli Eždera za pomoć u vezi Kader, no on odbija. Hedoš nije dobro te razgovara s Feride koja joj ponudi odlazak u mirovinu. Ali dobiva neočekivanu posjetu, no Feride krivo razumije te se razljuti na njega. Zehra i Sedef tulumare što razbjesni Nazan i Defne. Dok se prepiru, dolaze Madžide i Ežder te Nazan promijeni mišljenje. Selin želi iseliti Guneja i Songul, no oni ne žele izaći iz kuće. Feride u postaji ispituje Fadik o Alijevom otkazu. Ali i Ejlul su veoma uzbuđeni radi izlaska u kino. Na povratku kući, Feride je neugodna prema Aliju što iznenadi Ejlul.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko zaveže Rusa i ostavlja ga u Tominoj kući, jer mora hitno k Dominiku. Rus se prisjeća svoje žene koja je u visokoj trudnoći stradala u nesreći od koje se Rus nikada nije oporavio. Preživio je zahvaljujući Ranku i zbog toga mu je ostao bezuvjetno lojalan. Ipak, Rus se oslobađa. Odlazi se oprostiti sa Snježanom i uvjeriti da će biti na sigurnom. U međuvremenu, Branka i Sonja bude onesviještenog Tomu, koji odlazi u potragu za Rusom, ali zakasni na mjesto događaja – Rus se već oslobodio. Snježana suočava Ranka s istinom i on počinje shvaćati koliko je zla učinio ljudima oko sebe. Istovremeno, pokušava zadovoljiti Dominikove nemoguće zahtjeve. Dominik inzistira da pred njim smakne Rusa. Kad Ranko poklekne, Dominik uzima stvari u svoje ruke i puca u Rusa. Rus umire.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma i Rejhan se sukobe u konaku. Sureja i Dilara jedna drugoj poklone slične darove što ih iznenadi te razveseli. U konaku teku pripreme za novogodišnju večer. Esma je presretna jer je obitelj napokon na okupu. Odluči zasvirati, što sve iznenadi, a Garipa posebno dirne. Fikret je razočaran poklonom koji mu je darovala Ipek. Murat želi popričati s Bade, no prekine ga Korajev dolazak. Burdžu Osmanu daruje poklon koji ga razočara, no ne želi pokazati. Garip posjeti Esmu u sobi. Pokušajući se sakriti, Sureja ih sretne, no odluči spasiti situaciju.