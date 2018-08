SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nova turska serija o uspjehu, ljubavi i novcu, u gradu u kojem su bogatstvo i moć jedini pokazatelji uspjeha

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro se iznenadi onime što mu je Laura rekla i napusti je kada čuje da ga Helo zove. Flavia odlazi u wellness kako bi upoznala Marinu. Marina je gruba prema njoj. Leticia govori Antoniju da je nepovjerljiva prema Marini. Ciro kaže Yari da mu je Magnolia zaprijetila. Yara ga nagovara da prihvati Pedrovu pomoć. Tiao pokušava nagovoriti Magnoliju da se uda za njega. Pedro sazna da je Helo izgubila dijete. Magnolia i Tiao se nagode. Pedro tješi Helo i prisjeća se što mu je Laura rekla. Leticia doznaje da je majka izgubila dijete. Laura govori Tiau o Heloinom pobačaju. Elio moli Flaviju da ne vjeruje Tiau. Tiao slavi Heloinu tugu. Helo je razočarana i kaže Pedru da mu nikad neće moći roditi dijete o kojem sanjaju. Tiago pokušava ne misliti na Marinu. Jader predloži Ruty da Mileide i Antonija učine ljubomornim. Yara kaže Pedru da će Ciro svjedočiti protiv Magnolije. Pedra ganu Estelinhine slike.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih uspije uspješno prizemlji avion pa se svi vraćaju kući. S obzirom na to da im je propala ideja za vjenčanjem u Americi, Zejnep i Fatih odluče da će to obaviti čim prije u krugu najbližih prijatelja koji sve organiziraju. Za vrijeme proslave useljenja Ajfer i njezinih kćeri, čini se da je Zejnep malo smekšala prema Merjem. Naziva je Selimovom bakom.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Hulija je krenula na terapiju i shvatila da ima problem. Doktor traži od nje da sve prizna Kerimu. Kako bi se izvukla iz te situacije, nakon toga mu govori da je Bajram našao novu ženu. Iako se cijela obitelj protivi tome, Bajram je odlučan da se oženi kako ne bi ostario sam. Doktor traži od Hulije da dovede Mahira na terapiju. Mahir shvaća da ga Ipek nije vrijedna, pa se on i Hulija pomire. Bajram odlazi na ručak s gospođom Esmom te je zaprosi. Dogovorili su se da će se vjenčati čim se Bajram razvede od Suhejle. Kerim i Husejin prijete mu da ih više neće vidjeti ako se ponovno oženi. Bajrama to ne pokoleba, već govori da će sklopiti vjerski brak odmah sutradan. Za vrijeme priprema za vjenčanje, dolazi Suhejla. Hatidže i Bajram priznaju da je to bila samo predstava za nju.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Kazna

Ali Nedžat želi pokrenuti proizvodnju domaćeg automobila i zbog istraživanja je u Italiji s prijateljem Ajhanom. Tih je dana i liječnica Naz u Italiji na simpoziju kao predavač o dječjim bolestima. Slučajno, upravo Naz intervenira kad Ajhanu pozli u jednom restoranu. Zbog tih događaja ona propusti let i mora prihvatiti Alijev poziv da se vrati njegovim privatnim zrakoplovom. Nazin muž Umut pak, s partnerom Gendžom, radi na dizajnu automobila u svojoj radionici što je njegov životni san. Gendžo i Umut bave se restauracijom automobila i sklope dogovor s prevarantom Kenanom. Imaju puno dugova zbog kojih bi mogli propasti. Naz i Umut imaju problema u braku zbog posla i svojih obitelji, posebice njezine majke koja stalno prigovara zbog svega. Nije sretna što se njezina kćer udala za automehaničara i što je zatrudnjela za vrijeme fakulteta. Didem, koja je davno provela noć s Alijem Nedžatom, dovodi svog sina Kana na kontrolu u bolnicu gdje radi Naz. Nakon pretraga, liječnici utvrde da ona boluje od smrtonosne bolesti. Didem mora nekomu povjeriti svog sina za vrijeme terapije. Najprije ide svom ocu Hasanu koji je se odrekao jer je rodila izvanbračno dijete. Hasan ne pristaje pomoći Didem. Odlazi i Ali Nežatu, ali i on je odbija i ne želi imati posla sa svojim djetetom. Nakon toga odlazi u banku i diže sav novac s računa kako bi usrećila Kana u zadnjim danima prije početka terapije. U međuvremenu, Ali Nedžat je u svađa sa svojim ocem koji se protivi pokretanju proizvodnje automobila. Njegov otac ne želi širiti posao izvan svoga kruga znanja. Ali je sada na čelu njegova brodogradilišta, no otac mu prijeti da će ga smijeniti ako ne odustane od svoje ideje. Povrh toga, Ali je u prošlosti skrivio smrt svog nećaka Bariša zbog svoje strasti prema automobilima i brzini. Njegova sestra Fejza još nije prebrodila smrt svog sina i prima privatnu pomoć od svoje psihijatrice Neslihan.