SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nova brazilska serija o mladom paru koji pokušava nadići razlike kako bi uživali u ljubavi (Spone ljubavi)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Helô (Isabelle Drummond/Claudia Abreu) i Pedro (Chay Suede/Reynaldo Gianecchini) par su koji se bori sa svim nedaćama i zaprekama. Ponajprije s moćnom Pedrovom obitelji Leito. Magnólia Leito, zvana Mag, majka je obitelji. Snažna i autoritativna žena koju većina doživljava sveticom, mada neki u njoj vide vuka u janjećoj koži. Njezin muž Fausto Leito bavi se poduzetništvom, ambiciozan je i željan političke karijere. Oboje vjeruju da “cilj opravdava sredstvo” i da ništa ne može omesti njihove planove.

Pedro je Faustov sin iz prvoga braka s pokojnom suprugom. Pravičan je, odlučan i veoma smiren. Diplomirao je arhitekturu, voli jedriti. Osoba je koju bi svatko poželio imati u blizini. Posve je različit od oca, polubrata Hérculesa i polusestre Vitórije. Upoznaje siromašnu Helô kad ona proživljava najteže razdoblje u životu. Njezina majka Cândida ima uznapredovali stadij leukemije, a otac Jorge je alkoholičar koji je nedavno izgubio posao. Helô i Pedro su različiti baš u svemu, ali kako srcu ne možemo zapovijedati, njih se dvoje zaljube.

Helô ostaje bez oca istoga dana kada Pedrov otac Fausto objavljuje svoju kandidaturu za gradonačelnika. U Helôinu srcu isprepleću se mržnja i ljubav. Zarekla se da će uništiti cijelu obitelj Leito osim voljenoga Pedra. Njihova ljubav je iskrena, jaka i opasna za ostale. Pedrova maćeha Mag boji se bliskosti svoga posinka i djevojke koja želi uništiti njihovu obitelj, te zbog toga odluči prekinuti njihovu vezu tako što će inscenirati Pedrovu nevjeru s tajnicom Suzanom.



Nakon prekida s Helô i zbog prljave politike svoje obitelji, Pedro napušta grad i godinama živi u inozemstvu, na jedrilici.

Nakon dvadeset godina Pedro se vraća u rodni kraj i ponovno susreće Helô koja je sada u braku s beskrupuloznim magnatom Tiagom Bezerrom s kojim ima dvoje djece: Edua i Letíciju.

Dovoljan će biti jedan slučajan susret Pedra i Helô kako bi njihova ljubav ponovno planula i bila jača nego ikada. Neće im biti lako jer ih na putu čeka mnoštvo poteškoća: Pedrova obitelj i dalje ima veliku moć, Helôina kći je bolesna, a njezin suprug to koristi kako bi je ucjenjivao. Uvijek ju je varao, ali želi pošto-poto održati brak, premda zna da ga žena više ne voli. Što može opravdati tu njegovu veliku opsjednutost? Pravi razlozi kriju se u prošlosti. Cijelu istinu o magnatu zna jedino Miro, njegov vjerni vozač. Jedna dobro čuvana tajna mogla bi utjecati na živote mnogih ako bi bila otkrivena.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kader je uznemirena vijestima. Ežder na zabavi prepozna bratićevu prijateljicu koja mu kaže kako se Banuina kći raspitivala za Ajhana. Ežder biva zaintrigiran vijestima te ju pozove na večeru. Neriman se opravdava Kader, no ona ne može sakriti razočaranje. Ali na kamerama vidi kako je djevojčin ubojica zapravo vlasničin sin. Feride objašnjava Neriman kako nije smjela takvu veliku tajnu skrivati Kader toliko dugo. Gunej priprema kuću za djetetov dolazak što razveseli Songul. Defne vidi Eždera kako izlazi te izvede ljubomornu scenu. Džejda ispriča Ežderu tko se raspitivao o Ajhanu te on napokon shvati tajnu koju Meral skriva. Ali se druži s Toprakom te mu prizna kako mu se Ejlul sviđa. Toprak to nevoljko prihvati, no tješi ga kako nije bitan on, već Ejlul.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo i Sonja uspiju u zadnji tren spriječiti Ranka da zapali vilu. No, Ranko, silno željan osvete, želi da Branka nastavi raditi za njega te je odlučan izbaciti Tomu iz kuće ako ne prihvati posao njegovog sluge. Tomo je u problemu i mora što prije naći dokaz o vlasništvu nad kućom. Saznaje od Edite da ona ima darovnicu, no ona je u vili i treba je otamo izvući. Branka odluči ostati raditi kod Ranka te s Tomom kuje plan kako se domoći darovnice. Edita misli da, iako se radi o Ranku, ona kao majka ipak mora vjerovati da može pomoći svom sinu. Edita se kune da će pomiriti svoju obitelj. Vlado saznaje da mu je Ranko u kafiću ostavio ogroman porezni dug. Štef dobija od svog doktora (lažnu) terapiju i izazove grižnju savjesti kod Dine, koja ga poziva u svoju kuću da bi se brinula o njemu.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Faruk želi pomoći Sureji oko testiranja. Jako se razveseli kad shvati kako je Sureja spremna za dijete. Akif čeka Senem u restoranu te je veoma nervozan. Rejhan nije zadovoljna Dilarinom večerom te negoduje. Odglumi pad kako bi pridobila Ademovu pažnju. Nurgul povjeri Osmanu kako zna za njegovu tajnu. Beba počne plakati, a Ipek se ne može snaći u nastaloj situaciji. Osman priznaje obitelji kako se viđa s Garipovom kćeri. Esma nije oduševljena i zove Garipa kojeg to još više pogodi. Sureja pomaže Faruku oko hranjenja Ade. Esma donosi Sureji Adu kako bi se brinula za nju te pokazuje svoj pakosni plan. Akif priprema doručak za Senem, no Faruk ga prekine. Kako Garip želi da se Burdžu makne od Osmana, tako Esma isto govori svome sinu. Poželi upoznati Garipovu kćerku te dogovara susret s njom. Osman se povjerava Sureji koja ne zna njegovu veliku tajnu. Adem podiže osobnu iskaznicu s novim prezimenom.