SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Naz se bori s osjećajima koji joj se javljaju prema Ali Nedžatu (Kazna)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnolia vrijeđa Vitoriju i govori joj da Caio nije Cirovo dijete. Zuza brani Vitoriju. Ciro kaže Yari da nema šanse da je Ciro njegov. Zuza i Xanaia podupiru Vitoriju. Ana Luisa nagovara Leticiju da ne proda svoj udio u tvornici. Tiago misli da su Elio, Flavia i Marina udruženi protiv njega. Vitoria je uznemirena i kaže da ne zna tko je Caiov otac. Augusto je tješi i kaže joj da je on njegov otac. Laura gubi posao u Luandi, a Pedro je poziva da provede neko vrijeme u Brazilu. Luciane savjetuje Pedru da pripazi s Laurom. Helo se sukobi s Marinom. Uvjerena je da se došla osvetiti. Tiago sanja Marinu. Salete podupire Flaviju u njezinoj želji da od Tiaa zatraži novac. Leo priprema Salete iznenađenje. Pedro zove Leticiju da upozna Estelinhu. Tiao ne želi Flaviji dati novac, te je otjera.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Mukades preko Mustafe pokušava doći do Fatiha kako bi se pohvalila sa svojim novim saznanjima o Ertanu. Kad ga napokon nađe, govori mu sve što zna o Ertanu, odnosno da je Ertan Selimov otac. Fatih joj ne vjeruje, te nakon susreta prepričava mladima što je sve saznao od Mukades. Fatih i mladi zajedno se upućuju u potragu za Zejnep. Merjem i Ševket su na brodu, te dolaze do spoznaje tko bi mogao biti počinitelj koji je zapalio Ševketov brod. No, osim toga, Ševket saznaje i neke stvari iz Merjemine prošlosti. Zejnep se budi na mjestu koje joj uopće nije poznato te saznaje tko ju je zapravo oteo.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Tomo je bijesan – uvjeren je da je Petra iskoristila Marka te da su šverceri u Markovim gumama prošvercali duhan, nesvjestan da ovaj put ništa nije prošvercano, a šverceri su uzeli policijski novac. Zorka od policijskog novca svima daje bonus i otkriva da je za uspjeh akcije odgovorna Petra. Nova kraljica duhana je ustoličena. Ipak, Zorki se ne sviđa što se Marko sve više mota oko Petre, u što je uvjere Ante i Gordana. Naredi joj da skine Marka s vrata. Nakon što je vidio ‘zamaskiranog’ sina kako sudjeluje u akciji, Mate iz kuće izbacuje Krešu, koji seli u župni dvor. Marka zanima zašto ga je otac izbacio iz kuće, no svi pred njim skrivaju tajnu. Petra se grize, smatra se odgovornom zbog Krešine situacije. U Lokvicu dolazi šef policije Zvonko, koji je toliko sluđen Tomom da ga planira skinuti s pozicije i zamijeniti Markom.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Kazna

Naz želi biti s Alijem Nedžatom, ali osjećaji su joj pomiješani. Govori kako je sve s Alijem Nedžatom drugačije, ali su se sreli u krivo vrijeme. Fejza koja nije svjesna manipulacije toliko vjeruje Muratu da mu otkriva Ali Nedžatove poslovne tajne. Neslihan i Fejza su na ratnoj nozi. Neslihan se ispričava Fejzi zbog lošeg ponašanja prema Kanu.