SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Naz otkriva Fejzi svoje osjećaje prema Ali Nedžatu i provodi dan s Kanom (Kazna)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnolia moli Marinu da pred Tiaom glumi Isabelu. Leticia moli Edua da kupi još jedan test na trudnoću kako bi bila sigurna da je trudna. Leticia je tužna nakon što se pokaže da nije trudna. Edu je uz nju. Laura želi razmisliti o Pedrovoj ponudi da radi u tvornici. Marina odluči pomoći Magnoliji. Sueli moli Salete da vrati Gustava na posao. Ciro večera s Yarom i mamom. Vitoria je tužna jer ne zna tko je Caiov otac. Estelinha usred noći dolazi k tati u krevet. Helo nazove Pedra. Laura ulazi u Pedrovu sobu i Helo primijeti da Pedro nije sam. Luciane upozorava Pedra na Laurine namjere. Aline slika Tiaa u krevetu i šalje ih Magnoliji. Magnolia pogleda slike i zarekne se na osvetu. Pedro i Helo se posvade zbog Laure. On je uvjerava da želi biti uz kćer. Tiago moli Helo da mu pomogne da se pomiri s Leticijom. Laura odluči ostati u Brazilu. Marina kaže Tiau da je ona Isabela.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih, Hajdar Udarač i družina odlaze do prodavača voća gdje je Zejnep zadnji put viđena. Otkrivaju kako im prodavač nije sve rekao pri prvoj posjeti i kako nešto skriva. Odvode ga sa sobom u nadi da će saznati nešto više. Fatih je u potrazi za Crvenim Osmanom jer zna da je povezan sa Zejnepinim nestankom. I Merjem radi sve što može kako bi pronašla Zejnep i Vahita, uz Orhanovu pomoć. Fatih se dočepao Crvenog Osmana te ga odvodi na ispitivanje s ciljem kako bi saznao gdje se nalaze Vahit i Zejnep. Merjem uspjeva telefonski doprijeti do Vatiha te mu se prijeti s otmicom njegova sina. Uskoro ga pronalazi i pojavljuje mu se u dvorištu skupa s Fatihom, te zajedno spašavaju Zejnep. No, čini se da je Zejnep otrovana. Uskoro se pojavljuje i Ševket i ranjava Vahita.

NOVA TV, 20.20, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Marka, kojem se pokvario auto, na kraju spase Krešo i Petra, a Marko iskoristi priliku da izvuče iz Petre pristanak na dejt ako ponovno otvori lokal. No, kad s tom namjerom dođe u lokal, naiđe na Antu, koji ga pred svima ismijava predomisli se. Ante, Dado i Karlo odluče se osvetiti Marku, pa mu kroz prozor ubace divlju mačku, što izazove njegov bijes, a kod Bože alergijsku reakciju. Nakon što ugleda nepoznatog mladića kako izlazi iz njegove kuće, Mijo je uvjeren da ga žena vara, ne znajući da je to dostavljač cipela koje je Gordana krišom naručila. Kada ga Gordana idući put tjera iz kuće (kako bi se našla s dostavljačem), on to pogrešno protumači kao potencijalni raspad obitelji i braka. U razgovoru s Božom, Jure ne želi priznati da je bio s djevojkom, no Luka ga oda. I dok je Nediljko presretan i uvjeren da se Juri sviđa Petra, Jure je u problemu s Lidijom. Zorka sazna da je Miško proširio glas da Skorupovići surađuju s policijom, a Petra je frustrirana jer ju Zorka ne uključuje u plan odvođenja Miška na razgovor, za koji je zadužila Krešu i Andriju. Krešo i Andrija otimaju Miška i odvode ga u brvnaru.

NOVA TV, 22.25 TURSKA SERIJA, Kazna

Gokče i Emre i dalje su u svađi. Fejza dovodi Kana na druženje kod Naz, gdje joj ona priznaje da osjeća nešto prema Ali Nedžatu, no i dalje se odlučuje držati podalje od njega. Gokče odbija ići s Emrom na rođendan njegova prijatelja te ga i dalje ljutito ignorira jer je povrijeđena zbog onoga što joj je učinio. Neslihan odlučuje otići iz rezidencije. Naz odvodi Kana na druženje u zoološki vrt te se lijepo provode.