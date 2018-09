SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Naz otkriva Ali Nedžatu da je trudna. Odluči dati Umutu novu šansu (Kazna)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnolia odbije spavati s Tiaom prve bračne noći. On nazove agenciju i naruči prostitutku. Pedro razmišlja o Estelinhi. Tiago ugleda Marinu s Felipeom i naljuti se. Aline komentira sliku s Magnonijinog vjenčanja. Misael kritizira Yaru jer ponovno želi biti sa Cirom. Pedro kaže Helo da ide u Luandu. Aline dolazi Tiau. Magnolia je užasnuta. Tiao daje Aline nakit koji je bio za Magnoliju. Magnolia se pakira i želi otići, ali Tiao je zatvori u sobu i provede noć s Aline. Magnolia sve čuje. Tiago napadne Felipea. Misael je ljubomoran na Elija zbog Flavije. Magnolia otjera Aline iz Tiaova stana. Pedro se priprema na put u Luandu. Augusto kori Vitoriju jer je dala Ciru novac. Silvia želi vratiti novac, ali Vitoria inzistira da ga zadrži. Silvia joj jamči da će Ciro vratiti do zadnjeg novčića. Venturini se vraća u Sao Dimas. Pedro upoznaje Estelinhu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih se na novom poslu susreće s novim izazovima, koji mu stvaraju probleme u obitelji. Kako bi ih riješio, primoran je priznati Ševketu gdje zapravo radi. No, usprkos tome, sviđa mu se novi posao. Ševket optužuje obitelj Šekerdžizadei da su mu zapalili brod, no oni to oštro demantiraju. Ljut zbog Ševketovih lažnih optužbi, Fehmi odlazi kod Ševketa kako bi maknuo optužbe sa svoje obitelji. Iako se naizgled čini kako samo Fatih ima tajne, to nije točno, jer ima ih i Zejnep. Naime, bacila se u potragu za blagom zajedno s Kamilom i Dževatom.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Kazna

Naz saznaje da je trudna pet tjedana. Otac djeteta je Umut. Majka joj brani da rodi, no Naz se protivi njenoj zabrani. Nalazi se s Ali Nedžatom koji joj priznaje svoje osjećaje. Naz priznaje Ali Nedžatu da je trudna i odlazi. Umut se zbog izljeva bijesa i tučnjave s Emrom posvađao s obitelji. Umut uzima rezervni ključ od Gendže i nenajavljen ulazi u Nazinu kuću. Saznaje da je Naz trudna. Voljan je potruditi se oko njihova braka. Naz je neodlučna, no ipak mu odlučuje pružiti novu priliku. Umut se ispričao obitelji zbog svog ponašanja i objavio da će postati otac. Kan priznaje Naz zašto je pobjegao i opisuje kako se Fejza čudno ponašala. Svojevoljno prijavila u bolnicu.