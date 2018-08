SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon zaruka između Zejnep i Husejina Kerim pokreće istragu uslijed koje nestaje (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Helo i Pedro se posvađaju. Ona ne razumije zašto joj nije rekao za dijete s drugom. Salete i Sueli posjete Gustava u klinici. On govori majci da je umiješan u pokušaj ubojstva g. Fausta. Helo govori Pedru da je od Tiaa čula za Laurinu kćer. Tiao moli Vanessu da odnese Helo cvijeće. Helo i Pedro se međusobno optužuju. Pedro je ljut na Tiaa i šalje mu poruku po Vanessi. Mileide napravi skandal na recepciji wellnessa. Gigi otpušta Jadera i Ruty. Ciro počinje davati iskaz protiv Magnolije. Yara tješi Helo. Magnolia moli Tiaa da joj ustupi svoje odvjetnike da je brane. Olavo kaže da će tražiti ukidanje pritvora za Cira. Antonio pokušava pomoći Ruty Raquel i Jaderu. Kaže da će raditi na crpki i napustiti školu. Marina se želi naći s Tiagom. Helo se prepire s Tiaom i pozli joj. Leticia zatekne Marinu kako masira Tiaga. Yara vozi Helo u bolnicu i javlja Pedru. Ona hitno završava na operaciji.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Nakon što su svojim obiteljima rekli istinu, Zejnep i Fatih pokušavaju popraviti odnose sa svojim roditeljima. Dok Ševket oprašta Zejnep, Fatihovi roditelji sada se protive braku sa Zejnep. Više ne prihvaćaju ni nju ni Selima pa oni, zajedno s Fatihom, odlaze k Zejnepinom ocu. Fehmi dolazi po Fatiha i otvoreno mu govori da mora birati između svoje obitelji i Selima i Zejnep.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Kerim okuplja obitelj u kafiću i tamo organizira romantičnu večeru za Husejina i Zejnep. Husejin odluči zaprositi Zejnep na večeri. Husejin i Kerim se pomire s Bajramom pa Husejin dopušta Bajramu da njemu i Zejnep stavi prstenje na ruku. Nakon zaruka Zejnep sa svima podijeli sretnu vijest o trudnoći što razljuti malenu Džeren. Zejnep odluči odvesti Džeren terapeutu. Uznemireni Mahir zove Huliju i govori joj kako ga je Kerim tražio da pronađe čovjeka koji je krao u tvrtki te da se sam otišao naći s njime, ali da se više ne javlja na mobitel. Zabrinuta Hulija odmah kreće u potragu s Mahirom. Dolaze na napušteno područje gdje pronalaze Kerimov auto, ali ne i Kerima.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Kazna

Nakon što su pogledali Didemin video, Ali Nedžat, Hasan i Naz potreseni su. Kan još ne zna što se dogodilo s njegovom majkom i moraju mu to reći na najprikladniji način. Svi zajedno odlaze na Dıdemin grob. Naz kaže Kanu da mu je majka umrla. Nakon toga, Ali Nedžat i Kan odlaze dati krv za test očinstva. Ali Nedžatov asistent Mert punom parom radi na pripremi radionice za proizvodnju automobila. Snimke koje je Oguz uzeo iz tvrtke osvanu u medijima. Fejza kaže ocu da želi igrati aktivnu ulogu u tvrtki. To zabrinjava Tarika. Razgovara s odvjetnikom da Fejzi oduzmu njezine udjele u tvrtki. Jedni je način da dokažu da Fejza nije uračunljiva. Ali Nedžat odlazi iz tvrtke bez ičijeg znanja i odlazi na Barišov grob. Ondje sretne Fejzu i ispriča joj se zbog svega. Umut i Naz posvađaju se oko Ali Nedžatovih snimki koje su osvanule u medijima. Umut se naljuti jer ona brani Alija Nedžata i ode. U baru upozna Sinem i završi s njom. Ali Nedžat odlazi Hasanu i kaže mu da želi uzeti Kana bez obzira na to je li on njegov sin ili nije. Ali Nedžat kaže Ibrahimu da prati Hasana. Mert nađe Umuta, ključnu osobu za proizvodnju automobila, ali to ne govori Aliju Nedžatu. Vozilo hitne pomoći dolazi u rezidenciju i silom odvedu Fejzu. Hasan odluči oteti Kana i odvesti ga na selo, ali izgubi ga na kolodvoru. Ibo i Hasan suoče se. Zajedno krenu u potragu za Kanom. Ali Nedžat došao je u bolnicu da izvuče Fejzu, ali odlazi čim vijesti dođu do njega. Naz slučajno saznaje i hitno dolazi na kolodvor. Ali Nedžat objavljuje rezultate testa očinstva.