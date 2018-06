SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon što si je Zejnep pokušala oduzeti život Hulija se ne želi vratiti kući (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro uspije ući u Silvijinu zgradu. Ana Luisa govori Vitóriji da pretraži Magnólijinu sobu. Pedro čeka da Ciro izađe iz Silvijine zgrade. Ciro otkazuje susret s Beth. Augusto ispituje Beth o pozivu koji je dobila. Pedro ulazi u Silvijinu kuću i nalazi sef. Mag napušta Tiaov stan i pravi se da nije prepoznala ožiljak. Silvia kaže Pedru da je Ciro divan sin, da ima krasnu snahu koja se zove Maria. Pedro kaže Helô da je otkrio istinu o Ciru. Yara okrivi Misaela za Alinein nestanak. Mag prizna Gigi da je prepoznala Tiaa. Kaže joj svoju prošlost s njime i prizna joj da ga se boji. Beth vidi Vitóriju u svome stanu i shvati da joj je Ciro lagao. Beth želi da joj Ciro objasni što se dogodilo. Pedro i Helô razmišljaju kako će dokazati da su Ciro i Mag ljubavnici. Tiao se ne miri s time da Mag nije prepoznala ožiljak. Gigi predbacuje Olavu jer je prihvatio Antôniovu vezu s Ruty Raquel. Jéssica pita Fláviju o njezinim biološkim roditeljima. Ana Luisa je ljubomorna na Elija. Tiago hvali Letíciju. Pedro moli Anu Luisu da postavi kameru u Silvijin stan.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Ševket upada u kolibu te želi vjenčati Selin i Orhana. Iako Zejnep to pokušava spriječiti, Ševket je odlučan u svojem naumu pa tako oženi i Zejnep i Fatiha. Mukades ulazi u kolibu dok je u tijeku vjenčanje te se onesvijesti. Jadigar je neutješna jer joj je sin postao domazet. Zejnep i Fatih odluče preseliti kod Ševketa, a Mukades zaključa Orhana na tavan. Selin mu donosi sendvič te ga pokuša spasiti, no zamalo ju primijete Fehmi, Gulsum i Mukades.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Melek govori Huliji da nema ničega između nje i Husejina i da ničega neće ni biti. Hulija joj predlaže da se uda za drugoga. Melek jako razljuti njezin prijedlog i istjera Huliju iz kuće. Na putu sretne Kerima i uđe u njegov auto. Mine kreće u Bajramov ured kako bi rekla istinu. Atif to zna pa prepriječi put Mine. Odvodi je u šumu i oduzima joj torbu i mobitel. Kerim koji je sreo Melek na putu, vraća je kući kako bi razgovarala s Hulijom. Dok one razgovaraju, stiže Husejin. Džem doznaje Hulijin broj. Zove je i predlaže da se nađu. Zejnep dobije slom živaca kad čuje što je rekla Hatidže. Razbije dragocjeni Suhejlin set posuđa i počne bacati stvari posvuda. Nakon razgovora s Husejinom, Melek se zapita je li njihova veza moguća. Kerim vodi Huliju u staru kuću. Govori Huliji da se jako navikao na nju i da se boji da ne ode. Vodi je na ručak. Na ručku razgovaraju o djeci. Kerim se počinje približavati Huliji. Taksist primjećuje Mine kako sama hoda po autocesti. Vodi je kući i predaje Mahiru i Filiz. Husejin pita Melek koja satima sjedi sama i razmišlja je li donijela odluku. Kad dobije negativan odgovor, Husejin se s Melek rastane u suzama. Suhejla pokušava utješiti Bade koja plače zbog nesretnih događaja u kuću. Bade zagrli Suhejlu i počne plakati. Husejin zove Kerima i kaže mu da se odlučio vratiti kući. U međuvremenu se Melek predomisli i hoda do Husejinove kuće kako bi mu rekla da želi biti s njim. Prije nego što je došao kući, Husejina zove majka kako bi mu rekla da si je Zejnep nešto napravila. Žene u kući lupaju na Zejnepina vrata, ali ih ne mogu otvoriti. Husejin i Kerim žure se kako bi stigli kući. Hulija plače i traži Kerima da zaustavi auto. Kaže da je Zejnep digla ruku na sebe zbog Melek i da više nema obraza vratiti se kući. Oprašta se od njih. Bade uspije otvoriti vrata. Svi ulaze u sobu i na krevetu zatiču Zejnep koja je pokušala samoubojstvo popivši tablete.