SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon što mu Melek otkrije cijelu istinu Husejin napadne Džema. Hulija je zbog svega zabrinuta (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnólia umiruje Sílviju u vezi s njezinom budućnosti sa Cirom. Predaje manji iznos Ciru, a njega to naljuti. Yara se prepire s Misaelom jer nije došao na večeru. Pedro i Ana Lu uhvate Mag dok kuca na Cirova vrata, ali ne mogu čuti njihov razgovor. Tiao i Helô se prepiru zbog Edua. Robinson i Gledson potiču mamu da bude sa Jaderom. Pedro i Ana Lu primijete da je Ciro ljutit zbog novca koji mu je Mag dala. Tiago prosi Letícijinu ruku pred Helô i Pedrom. Nakon toga slave. Salete je uznemirena jer je Robinsona udario isti zločinac koji je pokušao opljačkati crpku i kojemu je Gustavo pomogao. Salete potiče Jéssicu da ode s Brunom. Pedro savjetuje Bruni da dâ Jéssici još jednu priliku. On odluči ponovno pokušati s njom. Helô želi da se Edu ispriča ocu. Yara se posvađa s Juninhom. Mileide odlazi u wellness i raznježi se zbog Sansaa. Tiago se prepire s bakom. Optuži je da je Cirova pomagačica. Ona je tužna. Valdir kaže Tiau da se ne mora brinuti zbog Fininha. Salete se sastane s Gustavom i ugleda njegovu tetovažu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Jadigar se brine za svog sina te zaključi kako njezin brat sigurno nešto sprema s obzirom na to da je Orhan ostao uz Zejnep. Nakon nesreće na paintballu Fatih Orhanu i Selin govori istinu o Zejnepinoj i Ertanovoj prošlosti. Mukades u polusnu Zejnep naziva snahom što Fehmija jako razveseli. Gospođa Merjem odluči izaći pred kćer i sve joj priznati. Mustafa riješava situaciju s Ertanom tako da ga šalje u nepoznato.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Husejin i Melek razgovaraju. Melek je Husejinu rekla cijelu istinu. Huliju je Džem silovao, ostala je trudna i dobila je batina jer je pobacila dijete. Husejin je jako ljut, kaže da će ubiti Džema. Melek ga želi zaustaviti da ne učini neku ludost. Prihvati da odu k njoj. Na putu svrate u restoran kako bi pokupili Bahar. Kemal i Husejin nimalo se ne dopadnu jedan drugomu. Kerim i Hulija odlaze na imanje. Provode vrijeme sami u spokoju. Mahir prisluškuje Nurguline telefonske razgovore. Saznaje da je Nurgul unajmila ljude da prate Ajlin i o tome obavijesti Huliju. Hulija pak kupuje karte za tromjesečno krstarenje brodom za Ajlin i njezinu obitelj. Od Mahira zatraži da ne dopusti Nurgul da se približi Ajlin sve dok ona ne ode na putovanje. Kerim načuje njihov razgovor koji vode u tajnosti. Ispituje Huliju je li se opet umiješala u neke nevolje. U Melekinoj kući Husejin saznaje sve detalje o istini. Smišlja plan u glavi i izlazi iz kuće s obećanjem da joj se ništa loše neće dogoditi. Melek smatra da i Hulija mora saznati što se dogodilo i zove je. Hulija se jako uzruja i pita sestru kako je to mogla učiniti. Melek prekine razgovor u ljutnji. Kerim se zabrine vidjevši Hulijino stanje. Kaže joj da mu može sve reći. Hulija je jako tužna. Misli da je njezina prošlost za Kerima neokaljana. Mahir, Filiz i Nurgul zajedno večeraju. Mahir im kaže da želi otići u Sapandžu k Emine koja ga je odgojila. Poziva i njih da dođu s njim. Nurgul mu kaže da je za tu večer nešto drugo planirala. Nurgul se nalazi sa Šejdom koja radi u kolibi u vlasništvu Dževherovih i dobiva informacije vezane uz Husejina. Zna da će i on tu večer biti ondje. Međutim, Husejin zove svog oca kako bi mu rekao da neće doći onamo. Upada u Džemov ured i ustrijeli ga pa potom odlazi. Husejin pošalje Atifa u Zejnepin hotel i traži ga da obriše snimku Džemova priznanja sa Zejnepina mobitela. Kad dozna da je Džem prebijen, Zejnep ga zatraži da je odvede k Husejinu. Nurgul se u kolibi susreće s Bajramom umjesto s Husejinom i nastaje opasna situacija. Kerim i Hulija na imanju smišljaju plan za dugi odmor. Ostavit će Mehmeta kod kuće, a Kerim će Huliji za rođendan pokloniti kartu za odmor na napuštenom otoku. Zejnep navečer upada u kuću Dževherovih i traži od Husejina obrazloženje. Priznaje da je prebio Džema. Zejnep mu govori da su svi postali Hulijini robovi i da je vrijeme da otvore oči. Dok se svađaju glasno, Zejnep pozli i onesvijesti se. Sva se obitelj okuplja u bolnici jer je Zejnep doživjela izljev krvi u mozak. Sljedeće jutro Filiz, Nurgul i Mahir odlaze u Sapandžu k Emine. Doznavši da je Emine bolesna, Mahir je nagovori da na neko vrijeme dođe u Istanbul. Dok je obitelj u bolnici, Hulija od Bade doznaje da je Husejin prebio Džema. Ostane u šoku. Smjesta odlazi u bolnicu k Husejinu. Kaže mu da je tužna jer mu se nešto moglo dogoditi. Husejin joj kaže da više ne postoje nikakvi problemi između njih. Hulija odlazi k Melek, prepričava joj sve što se dogodilo i pita zašto nije držala jezik za zubima.