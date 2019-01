SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon što mu je Adem podmetnuo drogu Fikret je uhićen (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Cora želi razdvojiti Cristinu i Vicentea. Maria Marta prihvati prijedlog Marije Clare da pozove Maurilija kući na večeru. Ali uvjet je da i komendator dovede Mariju Isis. Tuanei je čudno da je Jairo prenoćio izvan kuće. Antoninho kaže Juremi da je kuća za najam spremna. Claudio traži Enrica da mu vrati restoran. Orville odlazi komendatoru. Cora tvrdi Fernandu da će razdvojiti Cristinu i Vicentea. Jairo sprema ukradeni novac. Elivaldo kaže Marcau da neće više biti s Tuane. Enrico promatra kako se Claudio skrbi o Beatriz i to ga gane. Antoninho pozove Juliane da se vrati u školu sambe.

NOVA TV, 16.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulru dolazi kući i zatekne kaos. Džihanova doktorica isprovocirala ga je pokušavajući mu objasniti da njegov brak s Gulru nije sklopljen iz ljubavi. Džihan prelazi u paranoično stanje i fizički napada doktoricu, ali sukob na vrijeme prekida Gulru. Baš kad se činilo da će se situacija smiriti, dolazi Gulfem u društvu dvojice bolničara koji odvode Džihana. Omer zadaje posljednji udarac i spašava Džihana od umobolnice. Gulru zahvaljuje Omeru na njegovoj intervenciji, ali Omer joj poručuje da Džihana nitko ne može spasiti dok vjeruje u njihov brak. Dujgu dolazi kod Gulfem i pokušava od nje izvući novac za pobačaj koji je izazvala.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Zoe nagovara Vena da se vrati u Beograd kako bi nastavio školovanje. Teo završava u bolnici, a Pero strahuje kako je svoju bolest prenio na njega te odluči Davidu priznati istinu. Pero više ne može skrivati svoju tajnu iz prošlosti tako da doznajemo cijelu priču o njegovu odnosu s pokojnom Marijetom. Za to vrijeme u Beogradu Dijana doznaje uistinu sretnu vijest, a Mihajlo otkriva da je prevaren.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Adem iz najneočekivanijeg mjesta zadobiva duboku ranu. Njegova majka je mrtva, a iza sebe je ostavila pismo u kojem kaže da mu nikada neće oprostiti ako postane obitelj s Boranima. Za Borane, pak, više ništa neće biti kao prije nakon što mirno obiteljsko druženje prekine policija s nalogom za Fikretovo uhićenje. Uhićen je zbog droge pronađene u teretnom prostoru aviona, a ta situacija uzrokuje gubitak dionica u grupaciji Tvrtka Boran. Cijela situacija uznemiri Sureju i Ipek, a Esma ih nastoji smiriti. No za skandal ubrzo saznaju novinari, a vijest o Fikretovom uhićenju odjekne u medijima. Faruk detaljnom istragom pokušava otkriti tko je skovao zavjeru, dok Adem nastavlja igrati protiv Fikreta.

NOVA TV, 22.30, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Lejla je u potrazi za kućom koju vidi u snovima, a njezino lutanje dovodi je do pravog mjesta. Pronašla je Kerema kako leži u kući, ali njezinu prisutnost otkrije Falko. Lejla je sretna što je nakon toliko dana opet sa sinom. Međutim, ne treba joj dugo da shvati da su i ona i sin u teškoj situaciji. Ti su ljudi ozbiljni i neće pustiti ni Lejlu ni njezina sina dok ne dobiju što žele. Lejla mora spasiti sina pod svaku cijenu. Policija dolazi u Ozlemin dom obaviti očevid. Mehmet nije siguran je li čovjek koji je provalio lopov ili ne, no u njegovim je rukama vidio CD. Ozlemine izjave o slučaju Mehmetu su sumnjive pa je pritišće. To među njima stvara napetost.