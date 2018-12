SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon što je s Krešom prošla zaručnički tečaj Petra odlučuje da se prestaje baviti švercom (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Cora razgovara s Cristinom o tome da bi Fernando mogao učiniti neko zlo njoj i Vicenteu. Juju govori Xani da ne želi Orvilleovu financijsku pomoć za Juniora. Carmem i Orville ručaju s Jonasom i razgovaraju o poslu. Enrico nalazi utjehu u piću u Manoelovu baru. Enrico zove Beatriz i moli je da mu pošalje odjeću. Claudio se ljuti jer nije mogao razgovarati s Enricom. Amanda dolazi u komendatorovu kuću. Dočeka je Jose Pedro koji ostaje zatečen. On se prisjeća da joj je Jose Alfredo platio da ode daleko od njega. Maria Clara nudi pomoć Enricu. Du zove Joaa Lucasa i moli ga da dopusti da spava s njim. Maria Isis kupuje pidžamu za Josea Alfreda kad bude spavao kod nje. Ismael vidi na internetu vijest da je vratio prsten vlasniku. Danielle kaže Joseu Pedru da je rezervirala apartman kako bi otišli iz kuće, ali Maria Marta dolazi i počinje prepirka. Maria Marta udari Danielle. Amanda se ruga. Danielle želi da Jose Pedro napusti komendatorovu kuću s njom, ali on je moli da se smiri i ostane u kući. Maria Marta i Amanda razgovaraju u sobi i razmjenjuju ideje kako će zagorčati život Danielle.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Ladislav upozorava Božu da su interesi crkve važniji od interesa župljana. Božu to jako iznervira i sa Zorkom napravi plan da što prije vjenčaju Petru i Krešu. On ih zove na zaručnički tečaj, na kojem se ispostavi da su nisu toliko kompatibilni jedno za drugo. Zorka je pak uvjerena da ih Božo želi namjerno rastaviti. Božo im naposljetku daje potvrdu da su položili tečaj, unatoč Petrinom priznanju da uopće ne zna voli li Krešu. Tomo i dalje tuguje zbog Gabice, što Zorki posebno ide na živce. Gordana natjera Miju da provede neko vrijeme sa sinovima pa on odvede Antu u lov. Domagoj ne može ići s njima, jer se potajno sastaje s Mirelom. Međutim, Ante ga razotkrije kad ga ugrize zmija i Mirela ga spasi. Nediljko se želi odreći Jure, a Andriji dan dodatno pokvari Petrina odluka da obitelj zauvijek prestaje sa švercom. Petra uvjerava Nediljka, Miju i Andriju da je legalan biznis moguć i sugerira im da osmisle kojim bi se poslom bavili, te da zajedno u njega ulože.