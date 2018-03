SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon prometne nesreće Sureja kaže kako se ne želi razvesti od Faruka (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Antonio je u velikim problemima. Zamoli Porfirija da zatraži dopuštenje policije da radnici poprave aute koji su u radionici kako bi ih vratili klijentima. Ramón kaže da će ih on popraviti. Fabiola kaže Andrei da su blokirali račune radionice, ali i njezine dok ne istraže porijeklo novca. Andrea kaže Juliju da treba novac kako bi pomogla radionici, no Julio je uvjerava da bi to bio pogrešan korak. Dalia kaže Valenteu da želi znati gdje je Rulo kako bi ga prijavila policiji. Ramón kaže Daliji neka se ne ljuti na Valentea, te da se brine za sebe. Luisa kaže Juani da je Finito divna osoba, ali ne voli ga. Julio se naljuti na Juanu jer je rekla Pedru za franšizu. Juana ne vidi ništa loše u tome i želi Pedrovo mišljenje jer je riječ o velikom novcu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Feride na tečaju fotografije upoznaje Feride koja joj se pohvali kako si je kupila dijamantnu ogrlicu. Feride pobjesni te sve prijavi policiji. Ali primijeti Ejlul na autobusnoj stanici te ju želi povesti do Songul, no njoj je neugodno. Ipak pristane, no Ali dobiva poziv na intervenciju. Na ručku kod Songul i Guneja Džemre slučajno oda Gunejevu tajnu. Kader je tužna i prema Serkanu se ponaša zaštitnički. Songul joj govori kako ne smije to raditi. Džemre čuje dio razgovora te joj cure lažu kako se radi o Neriman. Rahmi uperi pištolj prema Ejlul, Ali ju pokušava zaštititi te Fadik puca u Rahmija. Neutješna je jer je ubila čovjeka. Madžide previše popije te uznemirava Kader i Meral. Kader u Ežderovim stvarima pronađe sliku svoje majke. Kader otkriva da je Ežder bio prijatelj njezine majke i odluči razgovarati s njim da sazna tko joj je otac. Meral je spremna poduzeti sve da je spriječi.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Blaž prizna Branki da je ona razlog prekida s Dinom. Sretna Branka ga poljubi. Blaženka saznaje da su Dina i Blaž prekinuli i naređuje mu da se pomire. Ranko se sjeća kako je kao dijete u Domu za rođendan dobio križić. On tajno posjećuje Mašu u Domu, tješi ju, i u sobi križićem urezuje njene inicijale kraj svojih. Branka uvjerava Tomu da on i Helena zbog socijalne radnice moraju pred svima na plesnjaku pokazati da su sretan par. Helena iskoristi trenutak i poljubi Tomu, što ugleda Sonja, koja šokirana odlazi. Potresena Sonja sreće Ranka te burno reagira kad ju on podsjeti da su njih dvoje i dalje u braku. S druge strane, Helena spriječi Tomu da ode za Sonjom. Branka ga uvjerava da Sonja nikada ne bi posumnjala da se zaista pomirio s Helenom. Štef iz očaja slaže Dini da umire, te se ukopa još dublje kad ona to shvati ozbiljno. Edita provodi „probnu noć“ s Profesorom u njegovom stanu, ali što je trebala biti romantična noć – pretvori se u noćnu moru. Točku na i stavi Blaženka, koja joj ujutro očita bukvicu.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Garip dolazi u konak. Osman i Burdžu odlaze na večeru gdje ju on smiruje radi bolesti. Begum čega Faruka koji dolazi na večeru s poklonom. Faruk shvaća kako ga Emir neće tako lako zavoljeti. Garip govori Esmi kako će se Fevzijev grob morati otvoriti što nju razljuti. Sureja prihvati Džanovu ponudu da nastupaju zajedno. Osman prekine razgovor Esme i Garipa. U taj tren dolazi i Burdžu te se prave kako se ne poznaju. Akif iznenađuje Senem posjetom. Ona mu govori kako seli u Istanbul te njih dvoje ponovno završe zajedno. Esma želi proslavu za rođendan, a braća žele pomoći Faruku oko saslušanja. Esma je uporna te organizira proslavu. Sureja u autu doživi nesreću, no stigne na saslušanje gdje kaže kako ne želi rastavu. Faruk ju vodi na proslavu.