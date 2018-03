SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon pomirbe zaljubljena Sureja Faruku sprema iznenađenje (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Dr. Puel kaže Margariti da je Porfirio umro u operacijskoj dvorani. Kaže da mu je zdravlje bilo narušeno, a on se forsirao radeći. Margarita plače. Ramón kaže Fabioli da mu je njezin stric dao novac, ali nevoljko. Ona odvrati da se ponaša kao da je novac njegov, ali da je možda mrzovoljan zbog sina Osvalda. Chava kaže Rulu i Osvaldu da moraju naći neko drugo skrovište jer bih ih policija mogla pronaći. Policija ipak saznaje gdje su, pa kreće u akciju kako bi ih uhitila, ali njih trojica uspiju pobjeći. Dalia kaže mami da bi trebala raditi s Finitom. Luisa odgovori da premda su u braku, ne moraju stalno biti zajedno. Kaže da je Finito dobar, ali da nije zaljubljena u njega, a Dalia je pita zašto se onda udala. Adalgisa kaže Valenteu da učini nešto jer je ona zaljubljena u Finita, a Benito u Luisu. Policija rani Chavu i uhiti ga. Rulo i Osvaldo pobjegnu. Juana i Jorge kažu Andrei da se doima da ne vjeruje Juliju, a ona odgovori da joj je sumnjivo stričevo ponašanje i da nije ništa loše u tome da želi čist račun. Rulo i Osvaldo bježe.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kader želi uzeti sliku iz Ežderove sobe, no nje više nema. Meral se pobrinula kako ju ne bi pronašla. Ejlul zadržava Eždera ispitujući ga o putovanjima. Ali i Fadik rade na slučaju. Songul i Gunej uživaju u slobodnom danu što Zehra ne može podnijeti te ih prijavi policiji. Defne dolazi kod Eždera te mu se otvoreno nabacuje što primjeti Meral. Nazan prekida razgovor posramljujući Defne koja otrči kući. Meral govori Ežderu kako za svako korištenje novca treba njezin potpis što njega jako razljuti. Feride i Toprak dolaze u policiju vidjeti Zehru. Policija dovodi Songul i Guneja što ih razljuti. Gunej otkrije kako je Zehra lagala te policajac želi kazniti Zehru. Ali pokušava povezati priče o otetim djevojčicama. Gunej jedini ne zna o čemu je riječ sa Serkanom te se veoma ražalosti kada napokon sazna.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Sonja i Jasna brinu za Veru, te se pitaju je li moguće da je Vera skrivila smrt Editine bebe? No, Vera ispovijeda dušu Sonji te priznaje da je spasila Editino dijete i odnijela ga u sirotište. Jedino što je Vera ostavila uz Editino dijete je lančić s križićem. Sonja obeća Veri da će saznati što se dogodilo s djetetom koje je ostavila u sirotištu te odlazi u potragu. Katarina posjećuje Helenu i obavijesti ju da su njoj i Tomi omogućene posjete. Tomo i Helena odlaze Maši u posjet, ali ne mogu biti s njom nasamo, već samo uz nadzor socijalne radnice. Branka moli Gogu da ostavi nju i Blaža nasamo. Goga odlazi u kafić, a Branka i Blaž ostaju sami u stanu – vode ljubav.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Braća primjete kako je Esma nestala. Ona dolazi Garipu te mu vraća potrganu figuricu. Poziva ju na večeru, ona odbije no prihvati za sutradan što oboje iznenadi. Adem ulazi u Dilarin krevet te se posvađaju radi njegova odbijanja selidbe u drugu kuću. On ustane te baca stvari na šokiranu Dilaru. Esma zove Begum, no ona se ne želi javiti na telefon. Emir želi izbjegavati Sureju pa samim time želi izbjegavati i Faruka. Senem slučajno sretne Akifa te je nervozna, zove ga na mobitel, no shvati kako ju on ignorira. Nurgul donosi Esmi poklon za rođendan koji ju oduševi. Senem dolazi Akifu želeći se suočiti s njim. On shvaća kako nije ravnodušan prema njoj. Esma dolazi k Begum, sukobe se, no Esma želi održati večeru u njezinoj kući. Sureja govori curama kako je došlo do pomirbe. Akif vozi Faruka na tajno mjesto gdje se susreće sa Surejom koja ga čeka s prstenjem.