SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon kratke pauze Lokvičani nam se vraćaju spremni za nove akcije (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Maria Isis počinje raditi u Enricu. Claudio ne uspijeva razgovarati s Enricom. Jose Pedro i Joao Lucas vode Enrica na njegovu momačku večer. Jose Alfredo odobrava da Maria Marta dovede Maurilija na vjenčanje Marije Clare. Erika kaže Robertau da potraži posao. Federico zove Tea kako bi mu rekao da je sve spremno za Enricovo iznenađenje na momačkoj večeri. Jose Pedro i Joao Lucas su šokirani iznenađenjem koje su Enricu priredili prijatelji. Enrico odlazi iz hotela sav izbezumljen. Joao Lucas i Jose Pedro ga traže. Teo piše na svome blogu o skandalu na Enricovoj momačkoj večeri. Amanda razgovara s Marijom Martom. Maria Clara je tužna dok gleda slike kako njezin dečko tuče transvestita. Jose Alfredo razgovara s Claudiom i odluči potražiti Enrica. Maria Clara čuje da je Enrico nestao.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Mert kupuje buket cvijeća za Dujgu, no na njenom pragu zatekne je sa starijim muškarcem. Glumeći da je samo u prolazu, nastoji ublažiti neugodan susret. Omer pokušava saznati odgovore od Gulru i neće stati dok ih ne dobije. Gulru priznaje sestri da su Gulfem i Omerova majka odgovorne za smrt njihova oca. U isto vrijeme Omer objašnjava majci da neće odustati dok ne sazna razlog Gulruinog i Džihanovog iznenadnog vjenčanja. Gulru je pak slomljena zbog gubitka u obitelji. Trudi se vratiti ih u vilu, ali stvari ne idu onako kako priželjkuje. Nakon Gulfemina odlaska, Gulru se proglašava gazdaricom kuće.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Crni doznaje da mu je majka Milena nestala iz bolnice pa se pozdravlja s Leom te odlazi u Beograd kako bi je potražio. I dok su njezini sinovi vrlo zabrinuti zbog majčina nestanka, Milena se odmara u gostima kod Milorada, koji počinje gajiti osjećaje prema njoj. Za to vrijeme policija kuca na vrata Crnkovićevih u potrazi za Mihajlom, a Nastasja savjetuje Dijanu da se spasi i što prije pobjegne daleko od svog problematičnog supruga. Lea doznaje kako osoblje u bolnici priprema iznenađenje za Davida pa priznaje Marini kako joj on nedostaje i počinje razmišljati je li donijela ispravnu odluku kada je odbila njegovu prosidbu. Milena se javlja Crnom i objašnjava mu cijelu situaciju oko nestanka, a Pero se sve teže nosi s grižnjom savjesti koju osjeća zbog Tea. S obzirom na to da se situacija s Mihajlom naglo pogoršava, prestrašena Dijana odluči pobjeći s djecom što dalje od njega.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Sureja dobiva ponudu za snimanje i ne može odbiti tu jedinstvenu poslovnu priliku. Iako je zauzeta, pokušava učiniti sve kako bi bila u mogućnosti prihvatiti posao. Budući da nije našla nikakvo rješenje, uzima Jaz sa sobom. Faruk se osjeća usamljeno u novom okruženju i prati ga tjeskoba. Nakon što ne može dobiti Sureju, koja je za to vrijeme na snimanju u studiju, digne uzbunu i zove Dilaru i Adema. Adem ga svojim stavom dodatno provocira, a Faruk dolazi k njemu kako bi se sukobio s njim jer je uvjeren da on skriva Sureju. Fikret traži način da se bori s bijesom koji osjeća prema Ademu, a uzrujana Esma ga napada zbog toga.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Andrija, Nediljko i Mijo smišljaju ideje za legalni posao. Svatko ima svoju ideju i ne mogu se nikako složiti: Andrija se uhvati za Krešinu ideju o modernoj automehaničarskoj radionici, Nediljko osmisli farmu nojeva, a Mijo i Gordana prihvate Domagojev projekt za dentalni turizam. No, Domagoj ima daleko opasnije planove – evidentno je da želi prevariti Lokvičane. Ante to zna i pokušava ga prokazati, ali bezuspješno. Gabi traži Tomu, bijesna, jer joj je stigla rata kredita. Nalazi ga u župnom dvoru, gdje ga spasi od gušenja. Tomo je uvjeren kako ga Gabi još uvijek voli. Alma i Krešo pomažu Tadiji da skine kile. Dok Tadija teškom mukom vježba, Alma i Krešo se sve više povezuju. Stana i Zorka osmisle plan kako da Lidiju zadrže u selu.

NOVA TV, 22.30, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Falku se nije svidio Hasanov plan osvete i uzima stvar u svoje ruke. Kreće u akciju da uništi Mehmeta. Bekir iskoristi tu situaciju i natjera Murata da mu pripremi 2.000.000 lira za spas sestre i nećaka. Murat na mjesto sastanka ovaj put dolazi s pravim novcem i prisiljen je donijeti tešku odluku jer mora birati između nećaka i sestre. Za to vrijeme, između Ozlem i Mehmeta događa se emotivni trenutak zbližavanja koji je prekinut misterioznim pozivom. Falko je na rubu da uništi Mehmeta, ali mora se suočiti s iznenađenjem.