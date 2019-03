SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon dirljivog susreta Esma i Garip se mire i najavljuju vjenčanje (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Jose Alfredo želi razgovarati s Marijom Isis. Josue odlazi Corinoj kući po ružičasti dijamant. Amanda nađe Leonarda, ali napadne je neki jadnik. Elivaldo i Cristina vraćaju se kući prije nego što je Josue napustio Corinu sobu. Jose Alfredo želi da mu Maria Isis kaže istinu o svojoj trudnoći. Njih se dvoje posvađaju i prekidaju vezu. Josue sruši neki predmet u Corinoj sobi. Elivaldo i Cristina čuju tu buku. Maurilio pokušava nagovoriti Danielle da se udruži s njim. Jose Alfredo razmišlja o Mariji Isis. Enrico čuje Mariju Claru kako poziva Vicentea k sebi i naljuti se. Leonardo je hospitaliziran zbog upale pluća. Vicente dolazi komendatoru. Maria Clara ga dočeka. Amanda kaže Beatriz da je Leonardo u bolnici. Maria Marta ima neki predosjećaj.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Jondža je na sudu, a cijela obitelj dolazi kao podrška. Govoreći istinu o sukobu s Ševketom, Jondža posrami cijelu njegovu obitelj. Onur vodi Džihana na bazen kao neku vrstu terapije. Džihan se trudi riješiti svojih strahova i sudjeluje u terapiji, no Onurova namjera ne prođe točno onako kako je on to zamislio. Za to vrijeme, u sudnici je Ševket osuđen na tri godine zatvora bez mogućnosti smanjenja kazne. To vrlo negativno utječe na Džahide, a poruka koju joj Gulru upućuje uznemiri sve prisutne. Dok Omer polako korača prema otkrivanju istine, vreba opasnost koju nitko ne može ni zamisliti.

NOVA TV, 18.15, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Dinko na sve načine pokušava saznati kakve to poslove obavljaju Maro i Zoran za Tončija. Nakon što se riješio policije koja je zaustavila njega i Nikol, Dinko uspješno krade ključeve Zoranove odvjetničke kancelarije. Pod okriljem noći Dinko sazna pomno skrivanu tajnu – Tonči je pred bankrotom! Nakon što je našao slijepu putnicu iz Jemena, Jakov pokušava donijeti ispravnu odluku. Usprkos protivljenju nekih mornara, Jakov odgađa izručenje lijepe Leile, posebno nakon što sazna da je bila zlostavljana. Ipak, Kris vreba u pozadini – sumnja da bi mu Leila mogla donijeti opasnost. Karmen dolazi upozoriti Laru na brojne opasnosti koje je čekaju u budućnosti. Iako ne vjeruje u te vradžbine, Lara je ipak pod dojmom Karmeninih vizija. Odlazi potražiti majku no neugodno je iznenađena kad je pronađe u naručju Tončijevog odvjetnika. Zoran stavlja posao ispred Mije i skoro uništi njihovu vezu. Zoranu je ipak stalo te vodi Miju na ručak ne bi li joj se iskupio. Malo pomalo, Mija se otvara Zoranu, koji počinje shvaćati njene strahove. Mija se prepusti Zoranu, no nažalost u krivom trenutku.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea doživljava neugodan susret na grobu starog Lazara Crnkovića. Zajednički dolazak Dijane i Lazara u lovačku kuću stvara još veću napetost među svim ukućanima. Teo i Marjeta žestoko se posvađaju zbog Zoe, a Moma napokon daje Savi odgovore koje je tako dugo tražio. Vesela Marina pokušava oraspoložiti Peru jer se bliži njegov rođendan, no zbog cijele obiteljske situacije njemu nije do smijeha i slavlja.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Sureja se suočava s posljedicama saznanja o Esminoj bolesti. Iako ju je Esma zamolila da sve što zna zadrži za sebe, Nurgul uvjerava Sureju da nekako mora reagirati. Kada Sureja kaže da želi poštivati Esminu odluku, Nurgul odluči uzeti stvari u svoje ruke. Nakon što uz veliki trud uspije doći do Garipa, on odustaje od leta u Ameriku i odlazi kod Esme. Dirljiv susret dvoje ljubavnika smekšao je Esmu i ujedinio ih. Nakon njihovog susreta, Esma obavještava cijelu obitelj da će se vjenčanje održati što prije jer se pomirila s Garipom. U međuvremenu, Dilara postaje sumnjičava, a Senem je uznemirena, iako to nastoji prikriti.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Mijo ide kod Marka s lažnim nalazima o bolesti, ali Marko ne nasjedne na njegovu priču. Gordana i Ante nagovaraju Miju da ide u zatvor, za njihovo dobro. Mijo shvaća da se iz pozicije doušnika može izvući jedino bijegom pa planira s Gordanom i Antom bijeg u Bosnu. Iako uvjereni da je nevin, Andrija i Nediljko slučajno uhvate Miju u laži i mijenjaju mišljenje. I dok bi Nediljko posegnuo za drastičnim mjerama, Zorka odlučuje iskoristiti špijuna Miju protiv policije. Kad Anđelka čuje da se Nediljko udvarao Gordani, zaključa kuću i ostavi Nediljka vani.