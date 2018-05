SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Murat vraća Bade u konak gdje sve iznenade svojom odlukom (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Fausto je tužan zbog Tiaova posjeta. Pedro kaže Jaderu da brani da Tiao posjeti oca. Elio javi Celsu da je Isabela nestala. Tiao i Mag manipuliraju Letícijom protiv majke. Jéssica kaže daje savjete Camili. Antônio kaže da se želi odseliti k Mileide. Camila laže ocu, ali Luciane sluti da nešto nije u redu i upozori Hérculesa. Venturini ne može prikriti svoj interes za Luciane pred svojom ženom Pupom koja sve opaža. Zelito optuži Tiaga da je ubio Isabelu. Tiago se brani. Celso kaže Eliju da je uhitio dvojicu koji su ga proganjali. Salete brani Tiaga. Zelito se sjeti rođendana na kojemu je Tiao prijetio Isabeli. Tiao obeća Mag da će štititi Tiaga. Gustavo odlazi Sueli. Camila doživi napad. Pupa preda Celsu dokumente protiv Venturinija. Letícia tješi Tiaga zbog Isabelina nestanka. Tiago se ispriča Helô. Letícia se razmažano ponaša prema Tiagu. Flávia nazove Salete, ali ne kaže joj da je Isabela nestala. Ciru smeta Gustavova prisutnost u tvornici. Zelito otkrije da je Jéssica u vezi s Tiaom. Tiao govori kćeri da prikrije svoje osjećaje prema Tiagu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Neriman posjećuje Eždera i Zehru te se raspituje o Javuzu što uznemiri Kader. Serkan je ljut na Nazan jer želi maknuti Javuzove stvari iz sobe. Cure primijete kako Songul razgovara sa psom te im je lakše jer više ne drži osjećaje u sebi. Neriman napada Nazan kako je ona kriva za Javuzov nestanak. Toprak i Bušra izrađuju maketu kuće, no Feride ih cijelo vrijeme ometa te odluči napraviti svoju maketu. Ejlul curama pronađe posao te Meral shvati kako joj je to moguća prilika za uspjeh. Neriman Aliju govori kako je Nazan kadra ubiti nekoga te da smatra kako se riješila Javuza, no on joj ne povjeruje.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Andrija pruži pomoć Ranku, Sonji i Tomi i pozove ih kod sebe jednom kad Dominik ode. Ranko nazove Editu koja se, ponesena emocijama, rasplače preko telefona. Dina zatraži razvod od Štefa. Štef odbija potpisati papire za razvod i bježi od nje. Na Sonjin nagovor i uz Vladino protivljenje, Emina odlazi kod Ranka. Sonja govori Gogi koliko im je Andrija pomogao i da možda ipak nije toliko loš čovjek kao što Goga misli. Dominik ispituje Profesora i Editu ne bi li saznao gdje je Ranko. Bijesan jer mu je Ranko umakao, Dominik dolazi u bolnicu po Rankovo dijete.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Burdžu primijeti bliskost između Osmana i Sureje i spremna je istražiti što se to događa između njih. Esma primijeti kako Sureja sve više jede, no Faruk promijeni temu kako se ne bi doznale radosne vijesti. Murat i Bade zajedno upadnu na doručak te otkriju što se dogodilo između njih dvoje. Fikret brani Murata nakon što dozna kako se Esma i dalje viđa s Garipom. Fikret želi vidjeti kćer, no Ipek mu ne želi to omogućiti.