SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Murat sve šokira svojom objavom, a Sureja se onesvijesti (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Antônio tješi Letíciju. Mileide odbija Jaderove poljupce. Luciane prodaje odjeću na ulici. Venturini se brine zbog Isabelina iskaza i prijeti joj. I Élio se brine. Edu kaže majci da Letícia već zna tko joj je otac. Hércules moli Mag da uvjeri Tiaga da spriječi Isabelu da svjedoči. Letícia ne želi razgovarati s majkom. Edu je razočaran Pedrovim odbijanjem da oprosti Helô. Mag zamoli Tiaga da spriječi Isabelino svjedočenje. On se zabrine jer ne zna što će Isabela reći. Mag kori Luciane jer prodaje odjeću na ulici. Letícia upadne u Magnólijinu kuću i traži Pedra. Ondje ga izvrijeđa. Tiao prijeti Helô. Tiago pokušava uvjeriti Isabelu da ne svjedoči. Tiao otkrije da se Tiago razišao s Isabelom. Vitória ulovi Cira kako govori o Tiagu i Isabeli. Tiago otkrije da je Letícia Pedrova kći. Aline prihvati Augustov prijedlog da pomogne oko gradskog vrta. Helô pokušava razgovarati sa kćeri. Edu kori sestru zbog njezina ponašanja prema mami.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Zehra se dosađuje na večeri s Ežderanom i Selin. Kader objašnjava curama što se zapravo dogodilo, a Nazan se odluči riješiti tijela. Mert javlja Meral kako su na putu na zabavu, no Meral pokušava izbjeći njihov dolazak. Dečki odluče priznati Guneju zašto ga zadržavaju. Ejlul smisli plan gdje će pokopati Javuza. Zehra i Ežder zateknu otvorena vrata vile, što ih uznemiri. Rutinska kontrola zaustavi cure, no iznenadni splet okolnosti ih spašava. Tražeći Javuzov mobitel, Džemre izgubi narukvicu.

NOVA TV, 21.00, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Adem je kod psihoterapeutkinje. Ona ga tjera da se prisjeća prošlosti s očuhom, a on priznaje kako je došlo do očuhove smrti. Siren posjećuje Burdžu i Osmana. Džan javlja Ademu plan napada na Boranove. Esma okupi obitelj kako bi svima rekla vijesti. Murat iznenadi sve okupljene svojom odlukom. Esma njegovu odluku proglašava kažnjavanjem ukućana. Gulistan zatekne Sureju onesvještenu te alarmira cijeli konak. Faruk obeća preseljenje iz konaka.