SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Murat štiti Bade dok se Garip i Esma sve više zbližavaju (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Helô zahvali Yari na savjetu. Aline se svuče i legne u Tiagov krevet, a on je otjera odande. Ona mu kaže da je Isabela prihvatila Helôin novac kako bi ostala s njime. Luciane zove svoju obitelj i raskrinka Aline. Magnólia otpušta Aline. Bruno moli Tiaa pozajmicu. Zelito uviđa da se Mileideno proročanstvo obistinjuje. Magnólia čita Vitórijin dnevnik i pokaže ga Ciru. Antônio poljubi Ruty Raquel na zabavi. Isabel kaže Tiagu da je nabavila novac od prijateljice. Bruno otkrije Tiau da je Pedro saznao da je Letícijin otac. Edu pita majku je li istina da je Letícia Pedrova kći. Ona to potvrdi. On joj savjetuje da odmah to kaže i Pedru. Tiao se požuri i kaže Letíciji da je Pedro njezin biološki otac. Helô se sukobi s Pedrom. Pedro prekida odnos s njom. Tiao okreće Letíciju protiv majke. Tiao kaže kćeri da će ona uvijek biti njegova kći.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Zehra je sretna jer je Kaderina vila spašena. Ežder uvjerava Kader kako Javuz ima skrivene motive pomaganja Kader. Feride odluči naučiti Topraka o sebi te mu po kući ostavlja papiriće. Cure odluče uplašiti Defne, no ona se ne prepadne. Neriman je slučajno pokaže kako može hodati što Gunej primijeti. Kader odbije Javuzov prijedlog za vožnju te on želi naći načina kako joj se približiti. Defnine kartice su odbijene te ona u panici zove Nazan, koja joj postavi uvjet nakon kojeg se Defne odluči vratiti kući. Mert iznenadi Meral poklonom što sve nasmije. Rustem otkrije Songul i Guneju kako je Neriman ozdravila. Kader i Tuna su na spoju te se žele što bolje upoznati. Kader zamoli Eždana da izvede Zehru dok je u vili zabava. Selin ih prekine na večeri. Javuz posjeti Kader te ju uznemirava. U svađi i naguravanju, ona ga slučajno gurne preko balkona.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Vlado govori Tomi da je Andrija povezan s Dominkom i Rankom te Tomo uspijeva pronaći snimku Asjina ubojstva. Andrija odluči otići iz Vrhovca, no nakon što dozna da Ranka terete i za Asjino ubojstvo, potaknut Profesorom, odluči prijaviti Snježanu policiji, uvjeren da prvi put u životu radi nešto pošteno. To govori Ranku, koji poludi. Ranko, zato što želi zaštiti Snježanu, na koncu poziva Tomu i prihvaća njegovu pomoć. Ranko shvaća da Tomo ima dokaz protiv Snježane, ali je i dalje želi zaštititi. Nudi Tomi pomoć u prokazivanju Dominika u zamjenu da poštedi Snježanu. Dominik daje Snježani da potpiše izjavu da je svjedočila tome kako je Ranko ubio Asju i Rusa. Snježana se dvoumi, dok istovremeno shvaća da se Dominik planira riješiti Ranka još dok je u zatvoru. Goga susreće Andriju koji joj govori da ostaje u Vrhovcu i uvjerava ju da će biti bolji čovjek – zbog nje. No, Goga ne popušta.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Adem i Kijmet razgovaraju o Rejhan. Džan je ljut na Esmu i Faruka te je odlučan osvetiti se. Adem posjećuje Faruka i zahtijeva svoj ured, što razljuti Faruka. Akif i Senem prolaze neugodnu situaciju, no Akif bira prave riječi koje oduševe Senem. Gulistan zadirkuje Bade kako ima tajnu te ona odluči priznati istinu. To se ne svidi Nurgul. Bade se požali Muratu koji odluči uzeti stvari u svoje ruke. Esma i Garip provode vrijeme zajedno, a prekine ih Sirenin poziv. Garip priznaje Siren svoje osjećaje prema Esmi. Fikret provodi ugodno vrijeme s Esrom.