SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Murat razotkrije Neslihaninu i Oguzuvu suradnju s Enverom (Kazna)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Mag napušta stan i nosi sa sobom mužev pištolj. Pedro govori Estelinhi da će dobiti bracu. Elio jedva čeka video iz Tiaova mobitela. Xande uspije doći do sadržaja. Magnolia ulazi u Eliov stan, nalazi mobitel i shvati da Elio još nije proširio sadržaj iz mobitela. Napadne Elija, ali ne shvaća da je kamera na laptopu uključena. Magnolia uništi Tiaov mobitel i riješi se dokaza. Vitoria razmišlja kako bi mogla saznati što se dogodilo na Venturinijevoj zabavi. Laura je napeta zbog Heloine trudnoće. Yara savjetuje Helo da oprosti Pedru. Laura razmišlja o povratku u Luandu. Pedro je zamoli da ostane. Magnolia ozarena dolazi u Gigin stan i poziva je na večeru. Leo pokušava prići Salete, ali ona se ne obazire. On zove nekoga i govori da je teško prići gradonačelnici. Pedro i Ana Luisa dolaze u Eliov stan i nalaze ga mrtvog. Uzdrmana Ana Lu uzima njegov laptop za uspomenu na njega. Inspektor dolazi u Tiaov stan i moli ga da pođe s njim.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Dok kod Zejnep ne jenjava ispitivanje obitelji, Fatih je stalno na oku majke Mukades. Osim toga, majčina pretjerana briga Fatiha će uvaliti u zanimljive događaje koji su gotovo nezamislivi i odvesti ga u svijet mašte.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Nediljko, Mijo i Andrija uspiju prevesti Franjin leš preko granice, glumeći da je pijan i uspavan, i na kraju još sve dobro naplatiti njegovoj obitelji. Svi su zadovoljni, ali ne zadugo – Zorka je sve doznala i uzima Andriji novac. Zbog Tomine nespretne izjave, u lokalu dolazi do nadmetanja policajaca i vatrogasaca. Tomo i Marko pobjede vatrogasce u pikadu, no Ante želi novo nadmetanje, koje pak propadne jer Tomo ode kući. Kada čuje način na koji Marko priča o Petri, Krešo se pridruži vatrogascima, te svi zajedno smjeste Marku posljednji izazov – penjanje na krov, nakon čega mu maknu ljestve. Nakon što provede čitavu noć na krovu, promrzlog Marka ujutro spasi Petra. Petra je ljuta na Krešu, a on joj ne može reći zašto je to napravio. Zorka uspije nagovoriti Božu da zove biskupa te on pristaje sutra doći na ručak u Lokvicu. Zorka je u panici jer nema zub, pošto ga je progutala nakon što ga je sama pokušala zalijepiti za protezu. Gordana se zainati kad čuje od Stane da Zorka planira spojiti Petru i Krešu i pozove Petru na večeru, pod izlikom da Anti treba pomoć oko knjigovodstva.

NOVA TV, 22.15, TURSKA SERIJA, Kazna

Sretne Neslihan u Muratovu uredu i njih dvoje će pomoći jedno drugomu. Murat planira uništiti tvrtku iznutra, saopćava Neslihan, a zatim i g. Oguzu da zna da rade za g. Envera.