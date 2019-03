SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Mirela i Jura dobivaju ključeve Stanine kuće, a Kreši dolazi prva mušterija (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Policija dolazi u komendatorovu kuću. Jose Pedro im kaže da je on umro. Josue kaže Cristini da je Jose Alfredo mrtav. Cora doživi krizu kada sazna za smrt Josea Alfreda. Kaže to Mariji Isis, a ona se onesvijesti. Erika ulazi u kuću s Danielle. Josue izvadi iz komendatorova džepa bočicu sa zelenom tekućinom. Maria Isis odlazi Mariji Marti i njih dvije pripremaju komendatorovo truplo. Maria Clara, Jose Pedro i Joao Lucas odluče kremirati oca, ali Cristina zove Josuea kako bi ih spriječio. Jose Pedro izbaci Danielle iz kuće. Svi u povorci ispraćaju komendatora. Cora se skriva iza nekog groba nakon što se svi udalje. Jose Alfredo otvori oči u lijesu. Cora želi otvoriti njegov lijes. Jose Alfredo se prisjeća svega što se dogovorio s Josueom. Cristina kaže Josueu da se požuri da na vrijeme dođe na groblje.

NOVA TV, 14.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Halide dolazi u vilu Sipahi kako bi razgovarala s Gulfem. Gulfem joj predlaže da se vrati na kraće vrijeme jer Munever želi otići iz vile. Džihan dolazi kod Gulru i daje joj odobrenje da uzvrati Gulfeminim provokacijama, no ona svoj potez odlučuje privremeno odgoditi. Čiček napokon obavještava obitelj da se udala za Tanera, a reakcije u obitelji su podijeljene. Najgore reagira Mesude koja ne može oprostiti Čiček što se udala u tajnosti. Gulfem razgovara s Onurom koji joj nastoji objasniti da je davno izgubila Omera, ali ona ne želi prihvatiti njegove savjete.

NOVA TV, 18.15, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Jakov dobiva društvo u ćeliji – Juru, koji je optužen zbog napada na Krisa. Uskoro dolaze Tonči i Nela, no Jakov je ogorčen na oca kojeg smatra odgovornim za krivo prijavljen teret. Odaje da je Kris taj koji je podmetnuo drogu. Svi su šokirani, jer je Kris – nestao. Lara odlazi na prvi pregled, a iznenadi se kad ju konačno pronađe majka i kada se ponovno posvađa s njom zbog Jakova. Lara upoznaje Vjeru (Tamara Garbajs), vlasnicu krčme i Alenovu ženu. Hoće li Lara prikriti Karmenin preljub? Novinari počinju svoj lov na informacije i prva žrtva je Nikol. Dinko glumi glavu obitelji i velikog zaštitnika, iako je istina posve suprotna – on je platio novinaru da potiče progon obitelji Zlatar. Očajna Blanka apelira na svog sina da se pokaje i spasi nevinog Jakova, no Dinko uživa u svom uspjehu. Nela je razočarana konstantnim Tončijevim odbijanjem no ipak preuzima inicijativu u Cape Townu. Kad sazna od Tončija da je Lara poslala Jakovu pismo, pokušava ga se dočepati. Saznavši da je Lara trudna s Jakovom, Nela je šokirana.

NOVA TV, 21.10, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Pod dojmom novosti da će postati otac, Ante želi pobjeći u Bosnu. No, nakon ragovora s Dadom i Karlom, sanja svog sina i spreman je postati otac. Mirela moli Marka da bude prisutan kad kaže ocu i bratu za trudnoću. On nevoljko pristaje. Kad Mirela kaže da je trudna, Krešo odmah napadne Marka. Mirela u panici laže da je Domagoj otac. Lidija i Jure su napokon dobili ključeve od Stanine kuće. Stanin kip u noći počne svijetliti i tako Zorka sazna da su ga prešvercali iz Bosne. Umjesto da se naljuti, Zorka je zadovoljna Lidijinom snalažljivošću. Ivana nagovara Božu da organiziraju humanitarnu akciju za Mijinu operaciju o kojoj priča Ante. Gabi je Tomi uručila tužbu za razvod. Nesretni Tomo se napije, a Duda mu da otkaz. Tadija dovodi Kreši u garažu prvu mušteriju, koji je ujedno i vlasnik lokalne televizije. Mijo je ljut, jer mora kući odvest kosilicu koju je tu skrivao.