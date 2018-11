SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Mihajlo dolazi u Zagreb, a Crni govori Peri o svojoj prošlosti (Pogrešan čovjek)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

José Alfredo zatvara Coru u skladište. Cristina se brine zbog tetina nestanka. Maria Marta pita Silviana o novome vozaču. Erika otkrije da se Claudio Bolgari sastaje s Leonardom u svome stanu. Teo je sretan zbog te vijesti. Fernando moli Cristinu da zaboravi Josea Alfreda. Josue nalazi vozača za Mariju Martu. Enrico mijenja mišljenje i ipak ne otpušta Vicentea. Robertao nabavi Teovu adresu. Juliana potpisuje prvi ček kako bi izvukla Orvillea iz zatvora. Tuane je sretna jer je sutkinja dogovorila prvo ročište u vezi sa skrbništvom nad Victorom. Jose Alfredo moli čuvara da sutradan pusti Coru. Joao Lucas i Du odlaze na ples. Napadnu ih, a Joaa Lucasa pretuku. Maria Marta se ljuti jer joj Jose Alfredo ne želi reći gdje je bio. Vicente pomaže Joau Lucasu i Du i vodi ih Xani. Xana liječi Juanove Lucasove ozljede. Maria Marta razgovara s Brigelom. Odjednom se čuje vika. Maria Marta shvati da je Cora provela noć u tvrtki i ispituje je.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Dok Omerovo zanimanje za Gulru kod Gulfem postaje sve nepodnošljivije, na oprezu nije samo Gulfem nego i Mert zbog Omera. S druge strane, Džihanovi napadaji, koji je ljubomoran na Merta, postaju sve žešći. Gulru primjećuje Džihanove negativne osjećaje prema Mertu, pa za Džihana čini korak koji bi se mogao smatrati poprilično radikalnim.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Crni je skupio hrabrosti i odlučio otkriti Peri istinu o svojoj prošlosti. Lea hitno mora napustiti romantični vikend s doktorom te se ispričava Davidu zbog naprasnog odlaska iz Opatije. Livio sreće Leu u pogrešnom trenutku, što će dodatno ugroziti njegov odnos s Marinom. Za to vrijeme, Milena doznaje kako je Mitar nestao i otišao bez ikakve najave. Mihajlo posjećuje Zlatka i shvaća da bi mu on mogao pomoći i više nego što je mislio. Uz to, Zlatko zamoli Nastasju da mu se pridruži na sastanku s Mihajlom, što će ispasti vrlo neugodno kada ona shvati da je to isti Mihajlo zbog kojeg je pobjegla iz Beograda.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Dok Mijo, Nediljko i Andrija pokušavaju namaći novce kako znaju i umiju, ne bi li platili Ljubi 50 tisuća kuna, mladi, koji se tome protive, organiziraju svoju akciju: Petra, Krešo, Ante, Dado i Karlo odlaze u Ljubanovo prerušeni u policijske uniforme koje su ukrali Mati i Marku, kako bi upali u skladište bandi s Ljubanova i vratili svoju robu. Jure ugleda Luku s Gabi i poludi kad shvati da mu se brat spetljao s udanom ženom. I to još Tominom! Stana želi platiti misu da Mijo umre, jer je otrovao Zorku, a kad ju Božo otjera, dolazi kod Mije i u čaj mu stavlja ricinus.