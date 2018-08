SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Melek ostavlja Bahar Huliji i Kerimu te je spremna za novu stranicu u životu (Djevojka sa sela

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiago kaže Leticiji da je Marina Isabela i da je mora naći. Laura kaže Pedru da je pokopala mamu. Magnolia dolazi u crkvu. Mileide je nađe i optuži je. Edu slavi rođendan. Jessica savjetuje majci da napusti Gustava. Usput joj kaže da je Flavia zaljubljena u Misaela. Tiao se ne pojavljuje na Eduovoj proslavi. Yara je tužna zbog Misaelove nevjere. Tiago ima ružan san u vezi s Isabelom i odluči potražiti Marinu. Tiago i Marina se prepiru. On joj pokušava objasniti što se dogodilo na dan nesreće. Ona tvrdi da nije Isabela. Laura kaže Tiau da je Estelinhin otac Brazilac. On je potiče da sa kćeri dođe u Brazil. Tiago govori Pedru da je Marina zapravo Isabela. Yara dolazi u galeriju shrvana zbog propasti braka. Helo savjetuje Tiagu da kaže Leticiji da se našao s Marinom. Augusto posjeti Cira i pita ga o Bethinu ubojstvu. Magnolia dolazi do mosta i želi skočiti s njega. Tiao se pojavi i pozove je.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep se sa Selimom vraća kod Šekerdžizadeovih. Na vratima ju dočekaju njezine stvari, no poručuje svekrvi da neće radvojiti nju i Fatiha. Taman kad se smjesti u kuću, na televiziji vidi vijest o nestanku aviona kojim je upravljao Fatih. Nasreću, u trenutku pada Fatih nije bio u avionu. Baki Gulsum od šoka pozli i završi u bolnici na odjelu intenzivne njege. Zejnep, Mete, Ševket i Merjem krenu u potragu za Fatihom dok on pokušava preživjeti u divljini. Nailazi na selo i tamo sreće djevojku po imenu Zejnep. Zbog nesporazuma ispada da je s njom u vezi.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Ipek načuje Hazera kako razgovara o incidentu s vodom pa ga snimi. Bajram kaže Hatidže za navodnu Suhejlinu bolest. Kao i uvijek, ona ne može šutiti pa se vijest širi među ukućanima. Kad Husejin sazna za to, odluči provjeriti majčine nalaze pa shvaća da je to sve Hulijino maslo. Hulija se odlazi suočiti s Hazerom. Želi dokazati da je on kriv za incident s rudnicima pa odlazi s Mahirom na selo. Tamo saznaju da se samo jedan obitelj nije otrovala zagađenom vodom. Jedan od njih je bio tehničar u rudniku prije incidenta pa sumnjaju na njega. Cijene dionica holdinga strmoglavo su pale. Nilaj i Atif konačno se vjenčaju i imaju malu proslavu u kafiću. Atif je jako sretan što je pomogla njegovoj šogorici da se suoči sa svojom fobijom. Melek prodaje kafić Mahiru, a on ga poklanja Kaji. Ostavlja Bahar Huliji i Kerimu i odlazi u inozemstvo. Hazerov otac, Zija, dolazi kod Dževherovih razgovarati sa Suhejlom. Govori joj da je njegova sestra zbog Bajrama otišla u inozemstvo i da će platiti zbog toga i Melisine smrti. Suhejla se zatvara u sebe i ne želi pričati ni sa kim.