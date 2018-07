SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Melek napušta Bahar, a Nilaj dovodi malenu do Hulije koja ne zna da joj je to kći (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Ramiro razgovara s Tiaom o njegovu ponašanju prema Fláviji. Letícia želi provesti medeni mjesec u Rio de Janeiru. Tiago se prisjeća putovanja s Isabelom u taj grad. Ciro dobiva otkaz u tvornici zbog pijanstva. Flávia kaže Salete da će se osvetiti Tiagu. Salete ne vjeruje da je on ubio Isabelu. Flávia obavi tajanstveni poziv. Jéssica kaže da Flávia mora otići na DNK pretragu. Mileide posjeti Fausta i kaže mu da svi primjećuju njegov oporavak, te da opasnost tek dolazi. Ciro izbaci Mag iz svoje sobe. Sílvia se uznemiri zbog njihove prepirke. Ana Luisa pokaže Pedru i Helô snimku te prepirke. Zuza kaže Mag da je skrivila Bruninu nesreću. Bruno odluči otići u Kanadu i o tome obavijesti Jéssicu. Yara pozove Misaela na večeru, ali on je odbije. Zuzi je laknulo jer sin odlazi u Kanadu. Tiao odluči dovesti u Brazil ženu s kojom je Pedro bio u vezi. Helô je ljubomorna zbog Pedrove prošlosti. Salete moli Brunu da dâ Jéssici novu priliku.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Nakon neuspjeha na brodu, Zejnep, Fatih, Selin, Orhan, Fadik i Mete odlaze na pusti otok na piknik. Uvjereni su da su na tom otoku zombiji, a ne mogu pobjeći jer su Dževat i Kamil čamcem otišli po gorivo za brod. Na kraju se ispostavlja da su to bile izbjeglice te ih oni povedu sa sobom. Zbog toga svi završe u pritvoru pod sumnjom za krijumčarenje ljudi. Ajfer opet dolazi na spoj, no ovaj puta sjeda na svježe pobojani stolac te bježi kući. Ševket i Jadigar večeraju kod Šekerezadeovih pa se pojavljuje Merjem. Merjem mu prijeti da ne krši njihov dogovor.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Obitelj šalje Kerima da pokuša urazumiti brata i da ga nagovori da se vrati kući. Husejin odgovara da mu je dosta ugađanja obitelji i da će se vjenčati s Melek. Mahir napije Kaju i pokuša mu uzeti pismo u kojem Melek objašnjava sve o Bahar. Kaja se probudi i užasno se naljuti na Mahira. Ispred kafića čeka ga Burčin i on joj odluči dati još jednu priliku. Nurgul dolazi do Filiz i govori joj da je Džem silovao svoju bivšu zaposlenicu, no Filiz joj ne vjeruje te se posvađaju. Na kraju se doseli s Džemom u njihovu kuću. Zejnep odlazi do Melek i govori joj da odlazi s Bahar gdje ih nitko neće pronaći. Otkrila je cijelu istinu o Bahar. Melek ostavlja Bahar i odlazi kod Tulaj. Kaže Kaji da je pripazi dok se Nilaj ne vrati i da je tada odvedu kod Hulije. Ostavlja Huliji pismo u kojem govori da su Džemovi ljudi prebili nju jer se predstavila kao Hulija. Kaja pozove Mahira koji odluči da ništa neće reći Huliji. Husejin zna da je Zejnep kriva za Melekin odlazak te se istresa na nju. Ona po noći pokupi stvari i odlazi iz kuće te ostavlja Džeren. Zejnep se nalazi s Džemom da mu kaže da Hulija nije abortirala njihovo dijete. U međuvremenu Nilaj odluči Bahar odvesti Huliji.