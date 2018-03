SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Maša želi da Sonja dođe živjeti s njom i njezim ocem (Čista ljubav)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Sofía kaže Othónu da ih je upozorila da ne smiju ozlijediti Ramóna. On joj odvrati da je Ramón postao nasilan i morali su se braniti kako im ne bi skinuo fantomke. Francisco ugleda Ramóna kako grli Fabiolu i kaže mu da će njegovo dijete biti dobro. Ramón je tužan. Sofía kaže da joj je žao što je ovako saznao tu vijest. Fabiola kaže Franciscu da nije smio reći Ramónu da je dijete njegovo, a on odvrati da je Ramón to morao saznati. Fabiola mu kaže da ga mrzi. Margarita kaže Juani da zna za Fabiolinu trudnoću. Juana joj kaže da je Fabiola sretna zbog trudnoće, ali da je nesretna u braku. Sofía kaže Daliji da je Fabiola trudna. Ramón kaže mami da nikome ne govori za Fabiolinu trudnoću. Juana mu kaže da zaboravi Fabiolu, a on kaže da pokušava, ali ne može jer u Fabiolinu pogledu i dalje vidi da ga voli. Fabiola nađe pismo koje joj je Ramón poslao, a ona ga nikada nije primila. Razmišlja o tome je li gori zatvor ili život uz Francisca.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Gunej se probudi prilično rano kako bi učio, no Zehra ga spriječi u tome. Songul se požali Guneju kako joj je naporno na poslu, a njega muči grižnja savjesti jer ju nije pitao kako joj je. Neriman za vrijeme doručka pokaže svima video Meraline i Kaderine svađe. Nazan se slomi te Topraku ispriča o Serkanovoj bolesti. Meral napadne Kader kako je osramoćena radi videa, a Gunej se šali sa Serkanom kako neće biti dobar otac jer je depresivan. Džemre to teško podnese te zamalo otkrije Serkanovu tajnu. Fadik otkrije mjesto čuvanja otete djevojke te policija odlazi pretražiti kuću. Toprak se nalazi sa Serkanom, Serkan mu priznaje kako se boji, no kako pokušava biti jak pred majkom i prijateljima. Aliju se vlasnik kuće čini sumnjiv te u dvorištu pronađe tajna vrata. Sadrijev nećak Ežder se vraća kući.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Dina vraća Sonji ključeve njihove kuće, iz koje se Štef napokon iselio. Potresenoj Sonji je još prerano za povratak u kuću pa Vlado i Emina odlaze sami. Valovi emocija preplave Vladu koji se u kući prisjeća obiteljskih uspomena, ali i pronalazi očevo oproštajno pismo. Vlado želi pismo pročitati pred cijelom obitelji, no Jasna ga odbija čuti. Edita i Profesor pronalaze Jasnin prsten, no ona ga ne želi. Ipak, Edita joj ga ostavlja, jer – možda će joj nekada zatrebati. Nakon što vidi Tomu i Sonju kako se ljube, Maša se uznemiri. No, nakon razgovora s malim Pavićem, zaključi da situacija nije tako loša te, sva oduševljena, govori Heleni kako želi da Sonja živi s njima. Helena je u šoku.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Emir zove Faruka kasno navečer. Murat optuži Sureju kako je ona kriva za preseljenje. Fikret i Ipek se također sele. Ipek želi vidjeti Sureju kako bi joj pokazala sliku Faruka i Begum. Murat se želi utrkivati, no prekasno se prijavio pa nije uspio. Murat pobjesni te brzo vozi i padne s motora. Ipek dolazi Sureji, u taj tren ju Zejnep nazove s vijestima o nesreći. Muratu su slomljene noge te postoji mogućnost paralize. Esma ispred kuće da zapaliti motor. Murat se probudi te ne može vjerovati što mu se dogodilo.