SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Marko shvaća da bi zbog greške u prošlosti mogao imati problema sa Željkom (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

María Marta se zarekne na osvetu Joseu Alfredu. Silviano se brine za Mariju Martu. Jose Alfredo ne uspijeva razgovarati s Marijom Isis i odlazi k njoj. Magnolia pokušava nagovoriti kćer da zatrudni s njim. Jose Alfredo se ne osjeća dobro i sruši se pred Marijom Clarom. Magnolia prisili Mariju Isis da popije čaj za povećanje plodnosti. Cristina počinje radove na tržnici. Elivaldo sazna da neće izaći iz zatvora kad je bilo planirano. Maria Isis nazove Josea Alfrada i razgovara s Joaom Lucasom a da to i ne zna. Lorraine pokušava od Core doznati adresu Marije Marte. Jose Pedro i Maria Clara čekaju vijesti od oca.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulfem adutom koji drži u rukama Gulru stjera u kut i tjera je da donese odluku. Uz šok koji je proizveo Mert kad je nožem ranio Omera i Jondžu kojoj je pozlilo i završila je na operaciji, atmosfera postaje užarena.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Stigao je kraj obiteljskog druženja u lovačkoj kući pa se Kalemberovi opraštaju s Crnkovićima. Zoe zahlađuje odnos sa Crnim jer je muče nove spoznaje i ne može glumiti da je sve u redu. Zlatko planira ukidati radna mjesta u Leinoj redakciji pa se ona počinje pribojavati za svoj položaj jer je došla posljednja. Mitar Keti poziva na večeru, a Mihajlo napravi scenu pred cijelom obitelji kada dozna za Dijanine poslovne planove.

NOVA TV, 21.35, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Marko shvati da je Željka njegova kolegica s Akademije, koju je ostavio nakon jedne zajedničke noći i postaje mu jasno da će imati velikih problema. On pokuša s njom izgladiti stvar, no samo se još više ukopa. Nediljko se skriva u dućanu, dok ga pomahnitali Tomo lovi, uvjeren da on spava s Gabi. Na Anđelkin poziv dolazi Alma, no tek Marko uspije smiriti Tomu. Gabi stiže kući taman kada ju na kućni telefon zove Tomo.