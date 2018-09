SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Marko postaje dio vatrogasnog tima a sve kako bi osvojio Petru (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro govori Helo da mu nešto taji. Luciane želi reći Lauri da će Pedro prenoćiti u galeriji. Helo razmišlja hoće li reći Pedru za trudnoću. Misael i Yara pokušavaju uvjeriti Aline da se udalji od Magnolije i Tiaa. Leticia želi da joj Tiao kaže zašto prezire svoju biološku djecu. Tiao obeća Flaviji novac. Tiao naredi Vanessi da ga uplati Flaviji. Pedro sazna da je Helo trudna. Pokušava razgovarati s Anom Luisom. Tiao spava u bolnici i stoji kćeri na raspolaganju. Elio moli prijatelja da uđe u Tiaov mobitel. Misaelu se ne sviđa Flavijin posao. Ona se veseli Vanessinu pozivu o uplati. Pedro i Helo razgovaraju. On joj kaže da je saznao da je trudna. Ona se opravdava, a on se ne miri s time da ga je gurnula u stranu. Vitoria moli Augusta da je otprati u kliniku za odvikavanje. Vještaci utvrde da je Beth ubijena. Ana Luisa odlazi Eliju i daje mu dar u okviru. Tiao shvati da nema njegova mobitela. Prijeti ravnatelju bolnice. Salete otkrije da ju je Gustavo ostavio na Lucianein nagovor. U klinici za odvikavanje uvjeravaju Vitoriju da nije ondje zatrudnjela.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep i Fatih su sve uvjerili u laž o prekidu koju su lansirali kako bi Mukades udaljili od Ertana. No sada se pojavljuje još jedan problem: Ne mogu podnijeti razdvojenost.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Kao jedini kandidat, Luka želi u vatrogasce bez testiranja. No, ubrzo dolazi Marko, kako bi se prijavio za natjecanje. Marko veselo obznanjuje Petri svoju prijavu, siguran da će osvojiti spoj s njom. Petra je pak ljuta na Antu i Krešu što su mu dopustili da se prijavi. Tomo vodi Marka na piće u Antin kafić, gdje se nespretno pokušava umiliti ekipi, odnosno, vatrogascima. U procesu pravljenja kolača Lidija izgubi nokat, a Zorki zbog toga ispadne zub iz proteze. Zorka je ljuta, no uspje ga nekako zalijepiti te odlazi k Boži kojeg traži da nagovori biskupa da ove godine posjeti Lokvicu na fešti Sv. Florijana. Distributer Franjo je umjesto kod Mije došao kod Nediljka. Dok čeka da dođu po njega, umre. Da izbjegnu silne procedure, a u dogovoru s Franjinom obitelji, odluče Franju ilegalno vratiti u Hrvatsku. No, Franjino tijelo – nestane. Nediljko, Mijo i Andrija su u panici zbog nestalog, mrtvog Franje, ali ga uskoro vrati šokirani Jure, koji ga je slučajno poveo sa sobom na dejt s Lidijom. Naposlijedku ga odluče prebaciti u RH zamotanog u tepih. No, na putu im se nađe Anđelka.

NOVA TV, 22.15, TURSKA SERIJA, Kazna

Naz je zatečena Ali Nedžatovom prosidbom i provodi noć s njim i Kanom. Umutu su pak sva vrata zatvorena dok traži način da vrati dug Aliju Nedžatu. Prima ponudu za Murata.