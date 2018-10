SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Marko nudi Petri pomoć u izradi kalendara s vatrogascima (Na granici)

NOVA TV, 09.50, TURSKA SERIJA, Kazna

Fejza i Naz se verbalno sukobljavaju zbog Kana. On govori Ali Nedžatu da ne želi više ići u vilu zbog Murata. Fejza je i dalje šokirana Enverovim povratkom i ne želi više biti u njegovoj blizini. Govori mu kako je njihov brak od početka bio osuđen na propast. Njihova bol za Barišem je i dalje snažno prisutna. Događaji kroz koje su zajedno prošli prilično zbliže Umuta i Neslihan koji provode vrijeme skupa.

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnóliju uhićuju. Luciane govori da će se rastati od Herculesa. Leticia suosjeća s Tiagom. Tiaa puštaju na slobodu. Mediji govore o Magnolijinu uhićenju. Ciru lakne. Magnoliju ponižavaju u ćeliji. Helo kaže da neće oprostiti Pedru. Gustavo vjeruje da Leonardo namješta nešto Salete. Vitoria prepozna Leonarda i sjeti se što joj je učinio na zabavi. Augusto predlaže da pozovu Lea na večeru kako bi prepoznali čovjeka koji je silovao njegovu ženu. Keila kaže Salete da je bila s Leom. Leonardo poljubi Salete u namjeri da ga slikaju s gradonačelnicom. Tiao posjeti Magnoliju u pritvoru. Ona ga moli pomoć, ali on je odbije. Tiao joj oda da je njihovo vjenčanje bilo farsa. Ona se rastuži. Leo dolazi u Vitorijin stan i ona mu prepozna glas. Ciro predaje Magnolijina priznanja policiji.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep i Fatih su sve uvjerili u laž o prekidu koju su lansirali kako bi Mukades udaljili od Ertana. No sada se pojavljuje još jedan problem: Ne mogu podnijeti razdvojenost. Dok kod Zejnep ne jenjava ispitivanje obitelji, Fatih je stalno na oku majke Mukades. Osim toga, majčina pretjerana briga Fatiha će uvaliti u zanimljive događaje koji su gotovo nezamislivi. Fatiha će odvesti u svijet mašte.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea Marini otkriva neke traumatične detalje iz svoje prošlosti. Zoe povjerava svoje strahove doktoru Mišetiću. Dijana napravi scenu na večeri s Mihajlovim društvom, nakon čega joj on ozbiljno zaprijeti. Milena biva razočarana kad Mitar odluči otići. Lazar ostavlja svjetionik za sobom i vraća se u Zagreb.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Na Petrin prijedlog, vatrogasci odluče napraviti seksi vatrogasni kalendar i prodavati ga kako bi zaradili. Kada Tomo sazna da na slikanje nije pozvan Marko, odmah nanjuši zavjeru. Marko se ponudi za slikanje, no Andrija ga odbije. U lokal dolazi Krešina cura za koju nitko iz sela nije znao, zgodna pjevačica Sandra, poznatija kao ‘Mala iz Karlobaga’. Gordana nagovori Miju da se kandidira za predsjednika DVD-a. Kada to obzani Andriji, on ga ismije, no Gordana ga ipak nagovori da ne odustane. Mijo, pun samopouzdanja, vraća se u dom želeći se slikati u uniformi zapovjednika, što Andriju zasmeta pa se potuku i tako ozlijede Sandri zglob. Ujutro, Stana obavještava Zorku o Sandri, Krešinoj curi, koja je zbog povrede prespavala u Matinoj kući. Zorka poludi i šalje Stanu da izvidi situaciju. Božo suoči Lidiju i Juru kako bi se pomirili, no oni se posvađaju još žešće i prekidaju. Nediljko pokušava dovesti svoje poslovanje u legalne okvire. Kad uspije, odluči da mora imati Petru, koja ga je na to potakla, u svojoj kući.