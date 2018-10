SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Marina je potresena onim što je čula od Lee (Pogrešan čovjek)

NOVA TV, 09.55, TURSKA SERIJA, Kazna

Nakon nenajavljenog dolaska kod Kana, Hasan sazna da je netko potajno vratio Didemin dug. Misli da je to Ali Nedžat i odlazi mu se zahvaliti, međutim, Ali Nedžat ne zna ništa o tom dugu. Sve zanima koja je ruka i razlog iza te tajne. Hasan nesvjesno daje Aliju Nedžatu važnu informaciju. Murat govori Tariku kako je Enver kupio dionice i kako ništa ne može učiniti po tom pitanju. Umut i Neslihan odlaze njezinoj majci u bolnicu. Ona mu govori da pazi na njezinu kćer, a samo trenutak poslije toga odlazi s ovoga svijeta.

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Jose Alfredo se počinje baviti krijumčarenjem dijamanata. U Švicarskoj upoznaje Mariju Martu, propalu aristokratkinju, koja je veoma drska prema njemu. Jose Alfredo u sefu u banci nalazi veliki imetak koji mu je ostavio Sebastiao. Maria Marta prihvati pomoć Josea Alfreda. Evaldo raspravlja s Eliane o imenu djeteta koje je na putu. Maria Marta pomogne Joseu Alfredu da izgleda uglađenije. Trgovkinja dijamantima Maria Joaquina dogovara s njime njegov novi dolazak u Ženevu s dijamantima. On otkrije Mariji Marti da krijumčari dijamante. Eliane rađa Cristinu. Jose Alfredo prosi Mariju Martu nakon što sazna da je trudna. Eliane ponovno zatrudni. Evaldo izlazi proslaviti s prijateljima. Jose Alfredo daje briljantni prsten Mariji Marti. Evaldo gubi život u prometnoj nesreći.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Omerovo ponašanje koje Gulru ide na živce natjera mladu djevojku da se postavi protiv njega. Dok u pomoćnoj kućici proživljava teškoće preseljenja, Gulru je uhvaćena s Gulfeminom ogrlicom. Kad Džihan sazna što se dogodilo, vila je iz temelja potresena. Dok se Gulfem suočava s bratom, shvaća koliko je Gulru Džihanu važna pa se povlači korak unatrag.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Dok čekaju ishod Zoine operacije, Lea šokira Marinu priznanjem o svojoj prošlosti. Lazar se budi iz anestezije i upoznaje bolničarku Tinu. Mitar se neoprezno izlane pred Milenom, koja biva razočarana u starog Lazara. Mihajlo prijeti doktorici Tadić. Zlatko i Ven polako izglađuju odnose.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Tomo kod Štiglića nalazi sef i neke Gordanine i Antine tajne, no ništa više od toga, što ga frustrira. Kod Skorupovića, Andrija i Nediljko se usred prestresa riješavaju paprike pa se ni Markova istraga ne pokaže uspješnom. Iako shvaća da je nešto sumnjivo, bez dokaza se vraća u postaju te ponovo pokuša od Mije izvući neko priznanje. No, Mijo, kojem je u pritvoru sve ugodnije, nikoga ne odruka. Štoviše, on ne želi iz pritvora i govori Gordani da će novčanu kaznu preinačiti u zatvorsku. Zorka je stavila Krešu na pauzu od posla. On je nezadovoljan, ali se oraspoloži kad shvati da je, zbog Marka, njegov novi zadatak glumiti da su on i Petra u vezi. Mate pak nije oduševljen tom vezom, misli da će Krešo postati kao Andrija. Oni se posvađaju i Krešo slučajno razbije vazu, koju je Mirela radila s majkom. Ljutita Mirela im naređuje da ju poprave kako god znaju! Vinka dolazi k Zorki s novom ponudom – šverc dizajnerskih lažnjaka. Zorka ju, usprkos Petrinom protivljenju, odbije.