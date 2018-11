SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ljubo koji je uvjeren kako je u vezi sa Zorkom traži pomoć od Mije (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Isis kaže Joseu Alfredu da je trudna, ali on je moli da obavi pretrage. Ona se razočara. Marta moli Silviana da potraži nećakinju Amandu. Magnolia govori Severu da se brine da bi Isis mogla izgubiti komendatora. Claudio upadne u Teov stan i želi da mu Teo vrati ukradene dokumente, te ga udari. Iz osvete Teo piše članak o Claudiju na svome blogu, ali morat će ga demantirati. Cora slijedi Isis i zbližava se s njezinom obitelji. Sprijatelji se s Magnolijom. Enrico vidi da je Teo demantirao članak o njegovu ocu na blogu. Beatriz želi pomoći Claudiju da izmisli neki izgovor za sina. Jose Alfredo kaže Joseu Pedru da nitko neće biti otpušten u Imperiju. Joao Lucas kaže Isis da zna da je u vezi s njegovim ocem i da bi je volio bolje upoznati. Isis ga moli da je pusti na miru, ali on ne odustaje. Du ispituje Joaa Lucasa o njegovu zanimanju za Isis. Cristina razgovara s Merivalom o Elivaldovom izlasku na slobodu. On joj sugerira da se obrati Mariji Marti za pomoć. Maria Marta pristane primiti Cristinu. Xana govori Antoninhu o svom nastupu na zabavi. Jose Alfredo ugleda Cristinu u svojoj kući.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulru se pita je li njezino vrijeme provedeno s Omerom stvarnost. Mert joj donosi cvijeće, a ona ga odbija govoreći mu da je između njih gotovo. Mert joj se na sve načine pokušava vratiti. Otac mu se ruga i nabija grižnju savjesti zbog onoga što je Gulru učinila. Dok Gulfem priređuje jedno od najvećih iznenađenja u životu, Gulru se nađe na pragu opasnosti kojoj se nije nadala.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Boris je suspendiran zbog čega Zorka ludi na Stanu jer je ona za to kriva. Stana joj predlaže da ubiju Ljubu. Zorki ta ideja nije mrska. Ljubo je pak uvjeren da je sad u vezi sa Zorkom, a posebno se oduševi kad čuje za Mijin prah, koji diže potenciju i eliminira tremu. Kod Penava izbija još jedna svađa između Anđelke i Nediljka, no Lidija ih napokon uspije pomiriti.