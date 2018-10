SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ljubav između Lidije i Jure cvate dok se Marko sprema na povratak u Zagreb (Na granici)

NOVA TV, 09.30, TURSKA SERIJA, Kazna

Naz je vidjela Ejlul kod Alija Nedžata i odlazi ne dopustivši mu da objasni. Enver je siguran da je Murat isplanirao smrt njegova sina Bariša. No zanima ga razlog sve većeg Muratova neprijateljstva. Kako bi otkrio tu tajnu, domogne se tajnih stvari iz Muratova sefa. Nalazi i dokument koji će uništiti Alija Nedžata.

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Eliane pokuša razgovarati sa Joseom Alfredom, ali iznenadi se kada ga ugleda kako ljubi svoju ženu. Maria Marta kaže da je ponovno trudna. Cora prekori Eliane kada sazna da je vidjela Josea Alfreda. Maria Marta ne želi kao njezin muž da dobiju kćer. Rađa se Maria Clara, druga kći Josea Alfreda i Marije Marte. On ponovno odlazi u rudnike planine Roraime. Maria Marta odlazi u bolnicu i rađa treće dijete, Joaa Lucasa. Maria Joaquina obeća Joseu Alfredu da će mu pomoći izgraditi poslovno carstvo. Cristina se oprašta od Vicentea. Eliane se prijavi za štand na novoj tržnici. Jose Alfredo i Maria Marta razmišljaju o gradnji kuće i otvorenju nove tvrtke. Eliane dobiva štand. Jose Alfredo dolazi u planinu Roraimu i ondje je ranjen. Josué ga uspije spasiti i odveze ga liječniku.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Otac Salih ne namjerava zaboraviti što se dogodilo. Očeva odrješita odluka slomi Gulru. S druge strane, Gulfem ne uspijeva uspostaviti bliskost s Omerom za kojim je godinama čeznula pa kreće u akciju kako bi zaista osvojila tvrđavu. Gulru i Mert se, pak, nakon turbulentne diplomske večeri, nalaze na pragu nove krize. Korak koji Gulfem čini kako bi spriječila selidbu Gulru i njezine obitelji nagovještaj je dana koji će promijeniti sudbine svih.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Zoe i Lazar opraštaju se od zajedničkog boravka u bolnici. Milena napokon priznaje Mitru da čezne za njim već četrdeset godina. Dok se suočava s ovrhama, Lea čeka vijest o tome je li dobila stalno zaposlenje u školi. Tina iznenadi Lazara. Keti je zapanjena kad otkrije tko je Zoein donor. Dijana se vraća kući.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Dok sastavljaju vazu, Krešo i Mate shvate da ih je Mirela preveslala – ona je izmislila priču o majci i vazi samo da ih pomiri. Zorka poludi kad čuje da Mijo želi ostati u pritvoru, ne želi da se pročuje da ona svoje ljude ostavlja u zatvoru pa pristaje na posao s Vinkom. Istovremeno, Jure i Lidija su na pragu konzumacije svoje ljubavi, no romansu prekida poziv: DVD Lokvica pozvan je na požarište u Dalmaciju. Gordana zaključa Antu, no on bježi skokom kroz prozor. Andrija od Bože traži blagoslov za vatrogasce, a Božo ga ispraća sa sličicom sv. Florijana. I policija RH i BIH ispraća vatrogasce. Svi su zabrinuti, jedino se Lidija uvjerava da je njen Jure, pobjednik vatrogasnih igara, siguran. Zorka otkazuje akciju za Vinku, jer su dečki na požarištu. No, Stana ju podsjeti kako su one same tako nekad radile pa Zorka ipak kreće u organizaciju akcije. Marko saznaje da ga vraćaju u Zagreb.