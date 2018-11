SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Lidiji i Juri je već dosta odgađanja te se odluče vjenčati u tajnosti (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Cristinu iznenadi posjet Josea Alfreda. Lorraine se zarekne da će se osvetiti Mariji Marti. Marco predlaže Cristini da traži Josea Alfreda novac. Cora odlazi sa svojim fotoalbumom. Maria Marta zapovijedi Heleni da otkrije gdje je Jose Alfredo proveo poslijepodne. Cora uspije ući u “Imperiov” dućan. Fernando pita Cristinu želi li napraviti DNK pretragu. Robertao, Severo i Magnolia razgovaraju kod kuće. Maria Isis i Jose Alfredo se prisjećaju svoga upoznavanja. Vicente odluči uvesti neke novotarije u kuhinji bez Enricova dopuštenja. Antonio se zabrine. Enrico odlazi večerati s Marijom Clarom i Beatriz. Claudio odlazi Leonardu, a Erika ga slijedi. Enrico otpušta Vicentea. Jose Alfredo nalazi album s novinskim izrescima.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Omer pokušava smisliti kako riješiti problem s Tanerom. Majka mu u isto vrijeme sugerira kako se treba kloniti Jondže i Gulru. Dvije su sestre i dalje u svađi, iako Jondža pokušava izgladiti situaciju. Gulru joj govori kako se igra s vatrom i upozorava ju na moguće posljedice. Gulfem pobijesni kad vidi da su dvije sestre radile njoj iza leđa.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Crni se vraća u Zagreb, gdje mu Pero postavlja jedno ključno pitanje jer je dobio nove informacije od svog prijatelja Bože. Crnom neće biti drago kad čuje za to. Lea se ponovno naljutila na Bibu jer je bez njezina znanja dopustila Zoe da ode na izlet s društvom. I Mihajlo dolazi u Zagreb, gdje odlučuje potražiti sponzore za svoj novi poslovni projekt. Mitar nakon povratka s kampiranja ignorira Milenu jer njihova romansa dolazi u pitanje.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Gordana i Mijo dolaze k Skorupovićima kako bi uzeli ostatak školjki prije no što budu otkriveni. No, kad sazna da se Zorka otrovala, Mira sve poveže i napadne Miju. Zorka se i dalje ne budi, a Tomo je uvjeren da je njena bolest gluma, sve dok ga Marko ne odvede u bolnicu. Tu se Tomo raspadne i prizna Marku da je on bez Zorke ništa. Zbog Zorke roditelji odluče otkazati vjenčanje. No, Lidija i Jure ne mogu više čekati i odluče se vjenčati u tajnosti, samo s kumovima. Krešo objavi da im je banda s Ljubanova uzela robu, ali nitko ne zna kako da se postave. Petra je ljuta jer Andrija ne želi reagirati na krađu. No, ubrzo ih posjećuje Ljuban s ponudom dede Ljube: vratit će im robu, ali za 50 tisuća kuna. Gabrijela ponovno dolazi Luki.